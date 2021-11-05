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В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины
В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины - РИА Новости, 05.11.2021
В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины
Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T21:41
2021-11-05T22:39
в мире
украина
министерство обороны сша
россия
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби."Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", — сказал он на брифинге.По его словам, любые "эскалационные или агрессивные действия" Москвы очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты.Кирби отказался объяснить, о каком "необычном" поведении идет речь. При этом начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что наращивания российских сил возле границ нет.Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
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в мире, украина, министерство обороны сша, россия, джон кирби
21:41 05.11.2021 (обновлено: 22:39 05.11.2021)
 
В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины

В Пентагоне заявили, что отслеживают "необычные" действия России вблизи границ Украины

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
"Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", — сказал он на брифинге.
По его словам, любые "эскалационные или агрессивные действия" Москвы очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты.
Кирби отказался объяснить, о каком "необычном" поведении идет речь. При этом начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что наращивания российских сил возле границ нет.
Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.
Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 17:36
В США заявили, что Россия ввергла Вашингтон в стратегический ужас
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАРоссияДжон Кирби
 
 
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