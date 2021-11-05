https://ria.ru/20211105/deystviya-1757831610.html

В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины

В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины - РИА Новости, 05.11.2021

В Пентагоне заявили, что следят за действиями России вблизи Украины

Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T21:41

2021-11-05T21:41

2021-11-05T22:39

в мире

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россия

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Пентагон отслеживает "необычную" активность российских военных около Украины, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби."Мы также продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу", — сказал он на брифинге.По его словам, любые "эскалационные или агрессивные действия" Москвы очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты.Кирби отказался объяснить, о каком "необычном" поведении идет речь. При этом начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что наращивания российских сил возле границ нет.Киев и западные государства в прошлом уже выражали обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте с Киевом очередным вымыслом.Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

украина

россия

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в мире, украина, министерство обороны сша, россия, джон кирби