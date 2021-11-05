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Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек
Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек - РИА Новости, 05.11.2021
Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек
Две молодые женщины, потерявшиеся ночью в лесу в окрестностях Южно-Сахалинска, сами вышли к спасателям днем в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T06:29
2021-11-05T06:37
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Две молодые женщины, потерявшиеся ночью в лесу в окрестностях Южно-Сахалинска, сами вышли к спасателям днем в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.Ранее в МЧС сообщили, что в ночь на 5 ноября спасателям поступил сигнал о пропаже двух мужчин в районе селе Березняки, они заблудились после того как их автомобиль застрял на плохой дороге. К утру молодых людей нашли, но они сообщили, что в лесу остались две женщины 1995 года рождения."Поиски завершены. Девушки самостоятельно вышли к автомобилю спасателей, подававшему звуковые сигналы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211105/les-1757770025.html
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:29 05.11.2021 (обновлено: 06:37 05.11.2021)
 
Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек

Две заблудившиеся в лесу под Южно-Сахалинском девушки сами вышли к спасателям

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Две молодые женщины, потерявшиеся ночью в лесу в окрестностях Южно-Сахалинска, сами вышли к спасателям днем в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
Ранее в МЧС сообщили, что в ночь на 5 ноября спасателям поступил сигнал о пропаже двух мужчин в районе селе Березняки, они заблудились после того как их автомобиль застрял на плохой дороге. К утру молодых людей нашли, но они сообщили, что в лесу остались две женщины 1995 года рождения.
Лес - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
06:22
В лесу под Южно-Сахалинском заблудились две молодые девушки
"Поиски завершены. Девушки самостоятельно вышли к автомобилю спасателей, подававшему звуковые сигналы", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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