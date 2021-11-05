https://ria.ru/20211105/devushki-1757770176.html

Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек

Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек - РИА Новости, 05.11.2021

Под Южно-Сахалинском нашли заблудившихся в лесу девушек

Две молодые женщины, потерявшиеся ночью в лесу в окрестностях Южно-Сахалинска, сами вышли к спасателям днем в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T06:29

2021-11-05T06:29

2021-11-05T06:37

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/04/1495100479_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_35b9364874766703c5ee49dc43f814ea.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Две молодые женщины, потерявшиеся ночью в лесу в окрестностях Южно-Сахалинска, сами вышли к спасателям днем в пятницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.Ранее в МЧС сообщили, что в ночь на 5 ноября спасателям поступил сигнал о пропаже двух мужчин в районе селе Березняки, они заблудились после того как их автомобиль застрял на плохой дороге. К утру молодых людей нашли, но они сообщили, что в лесу остались две женщины 1995 года рождения."Поиски завершены. Девушки самостоятельно вышли к автомобилю спасателей, подававшему звуковые сигналы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211105/les-1757770025.html

сахалинская область

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)