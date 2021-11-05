https://ria.ru/20211105/dengi-1757772713.html

Эксперт назвал лучшую альтернативу вкладам на ближайшее время

Эксперт назвал лучшую альтернативу вкладам на ближайшее время - РИА Новости, 05.11.2021

Эксперт назвал лучшую альтернативу вкладам на ближайшее время

Ставки по вкладам находятся сейчас не на самом привлекательном уровне, и россиянам, желающим приумножить свои накопления, доступно несколько опций: на ближайшую РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:15

2021-11-05T08:15

2021-11-05T16:26

экономика

россия

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Ставки по вкладам находятся сейчас не на самом привлекательном уровне, и россиянам, желающим приумножить свои накопления, доступно несколько опций: на ближайшую перспективу это дивидендные акции российских компаний, корпоративные облигации, а также валюта, поделился мнением с РИА Новости управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко.По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады октября выросла до 6,53% (в первой декаде месяца — 6,43%). Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в сентябре — октябре ставки по депозитам продолжили расти, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. По ее оценке, ставки по вкладам в стране все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать россиян использовать эту форму сбережений."Какая лучшая альтернатива вкладам в ноябре 2021 года? Отвечая на этот вопрос, стоит понимать, а чем определяется стоимость денег внутри страны? Что является точкой отсчета? Чаще всего экономисты имеют в виду ключевую ставку ЦБ. На текущий момент цикл повышения ключевой ставки далеко не окончен, и комментарий главы Центробанка о возможном росте ставки еще на один процент в декабре 2021 года заставляет думать, что лучшей альтернативой вкладам, открытым в ноябре 2021 года, будут вклады, открытые в декабре 2021 года после повышения ставки. Однако это не совсем так", — рассуждает Ревенко.Развитые экономики давно уже ушли от использования депозита как инвестиционного или сберегательного инструмента, и для клиентов российских банков тоже есть несколько интересных альтернатив вкладам, обращает внимание эксперт.Ревенко поясняет, что это размещение части активов в дивидендных ценных бумагах российского рынка. "Стоимость энергоносителей и сырья в мире бьет рекорды, безусловно, это дает сырьевым компаниям сверхприбыли, которыми эти компании делятся со своими акционерами через дивиденды. Уже сейчас ожидания по дивидендам за 2021 год во многих компаниях превышают планку в десять процентов годовых", — рассуждает он.Кроме того, интересными, по мнению эксперта, выглядят и вложения в иностранную валюту. По словам эксперта, если у вас до сих пор не сформирован валютный портфель инвестиций, курс доллара около 70 рублей выглядит как психологически привлекательный. Другим интересным активом могут стать облигации российских компаний. "Думаю, что при условии повышения ставки выше восьми процентов (на текущий момент 7,5%) можно будет найти множество привлекательных и надежных выпусков крупных корпоративных облигаций с доходностью более десяти процентов", — предположил он.В период роста инфляции и процентной ставки самое страшное — ничего не делать со своим капиталом, так как он обесценивается, подытожил Ревенко. "Приемлемой ставкой доходности по рублям в текущий момент видится десять процентов годовых и выше, которую депозиты не обеспечивают", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20211105/karta-1757761342.html

https://ria.ru/20211104/investitsii-1757673153.html

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экономика, россия, бкс мир инвестиций