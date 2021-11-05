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В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко
В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко - РИА Новости, 05.11.2021
В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко
Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи после того, как суд в США назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T00:44
2021-11-05T01:36
в мире
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи после того, как суд в США назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости.Садясь в ждавший у входа джип, Данченко не стал отвечать на вопросы журналистов, которые на русском и английском языках пытались узнать, собирается ли он признавать себя виновным и заключать сделку со следствием.На своем первом заседании федеральный суд по восточному округу штата Виргиния назначил Данченко залог в 100 тысяч долларов и отпустил из-под стражи. Ему предъявлены пять пунктов обвинения с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы по каждому.По данным американского минюста, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз давал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил авторам компрометирующего Трампа досье в период избирательной кампании 2016 года. Материалы, достоверность которых не выдерживает идущих проверок, послужили основанием для обвинений президента-республиканца в связях с Россией, где подобные утверждения отвергают.Как говорится в обвинительном заключении, ложные заявления Данченко описывали "хорошо развитое скрытое сотрудничество" между Трампом и высокопоставленным российским чиновником. Эти утверждения потом были изложены в докладе фирмы из Великобритании, который "сыграл важную роль в подготовленных ФБР заявлениях о необходимости ордера в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки".Как указано в заключении, слежку вели за "гражданином США, советником тогдашнего кандидата в президенты Трампа". При этом ранее сообщалось, что наблюдали за советником кампании Трампа Картером Пейджем.
https://ria.ru/20211104/zalog-1757754825.html
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в мире, сша, министерство юстиции сша, дональд трамп, фбр, россия
00:44 05.11.2021 (обновлено: 01:36 05.11.2021)
 
В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко

В США освободили под залог россиянина Игоря Данченко, арестованного по "делу Трампа"

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи после того, как суд в США назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости.
Садясь в ждавший у входа джип, Данченко не стал отвечать на вопросы журналистов, которые на русском и английском языках пытались узнать, собирается ли он признавать себя виновным и заключать сделку со следствием.
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 22:36
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко
На своем первом заседании федеральный суд по восточному округу штата Виргиния назначил Данченко залог в 100 тысяч долларов и отпустил из-под стражи. Ему предъявлены пять пунктов обвинения с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы по каждому.
По данным американского минюста, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз давал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил авторам компрометирующего Трампа досье в период избирательной кампании 2016 года. Материалы, достоверность которых не выдерживает идущих проверок, послужили основанием для обвинений президента-республиканца в связях с Россией, где подобные утверждения отвергают.
Как говорится в обвинительном заключении, ложные заявления Данченко описывали "хорошо развитое скрытое сотрудничество" между Трампом и высокопоставленным российским чиновником. Эти утверждения потом были изложены в докладе фирмы из Великобритании, который "сыграл важную роль в подготовленных ФБР заявлениях о необходимости ордера в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки".
Как указано в заключении, слежку вели за "гражданином США, советником тогдашнего кандидата в президенты Трампа". При этом ранее сообщалось, что наблюдали за советником кампании Трампа Картером Пейджем.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 22:28
В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения
 
В миреСШАМинистерство юстиции СШАДональд ТрампФБРРоссия
 
 
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