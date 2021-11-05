00:44 05.11.2021 (обновлено: 01:36 05.11.2021)
В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко
В США освободили под залог россиянина Игоря Данченко, арестованного по "делу Трампа"
АЛЕКСАНДРИЯ (США), 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи после того, как суд в США назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости.
Садясь в ждавший у входа джип, Данченко не стал отвечать на вопросы журналистов, которые на русском и английском языках пытались узнать, собирается ли он признавать себя виновным и заключать сделку со следствием.
На своем первом заседании федеральный суд по восточному округу штата Виргиния назначил Данченко залог в 100 тысяч долларов и отпустил из-под стражи. Ему предъявлены пять пунктов обвинения с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы по каждому.
По данным американского минюста, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз давал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил авторам компрометирующего Трампа досье в период избирательной кампании 2016 года. Материалы, достоверность которых не выдерживает идущих проверок, послужили основанием для обвинений президента-республиканца в связях с Россией, где подобные утверждения отвергают.
Как говорится в обвинительном заключении, ложные заявления Данченко описывали "хорошо развитое скрытое сотрудничество" между Трампом и высокопоставленным российским чиновником. Эти утверждения потом были изложены в докладе фирмы из Великобритании, который "сыграл важную роль в подготовленных ФБР заявлениях о необходимости ордера в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки".
Как указано в заключении, слежку вели за "гражданином США, советником тогдашнего кандидата в президенты Трампа". При этом ранее сообщалось, что наблюдали за советником кампании Трампа Картером Пейджем.