https://ria.ru/20211105/danchenko-1757761102.html

В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко

В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко - РИА Новости, 05.11.2021

В США освободили из-под стражи россиянина Игоря Данченко

Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи после того, как суд в США назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T00:44

2021-11-05T00:44

2021-11-05T01:36

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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Игорь Данченко освобожден из-под стражи после того, как суд в США назначил ему залог и другие ограничительные условия на период рассмотрения обвинений в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей экс-президента Дональда Трампа с Россией, сообщает корреспондент РИА Новости.Садясь в ждавший у входа джип, Данченко не стал отвечать на вопросы журналистов, которые на русском и английском языках пытались узнать, собирается ли он признавать себя виновным и заключать сделку со следствием.На своем первом заседании федеральный суд по восточному округу штата Виргиния назначил Данченко залог в 100 тысяч долларов и отпустил из-под стражи. Ему предъявлены пять пунктов обвинения с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы по каждому.По данным американского минюста, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз давал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил авторам компрометирующего Трампа досье в период избирательной кампании 2016 года. Материалы, достоверность которых не выдерживает идущих проверок, послужили основанием для обвинений президента-республиканца в связях с Россией, где подобные утверждения отвергают.Как говорится в обвинительном заключении, ложные заявления Данченко описывали "хорошо развитое скрытое сотрудничество" между Трампом и высокопоставленным российским чиновником. Эти утверждения потом были изложены в докладе фирмы из Великобритании, который "сыграл важную роль в подготовленных ФБР заявлениях о необходимости ордера в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки".Как указано в заключении, слежку вели за "гражданином США, советником тогдашнего кандидата в президенты Трампа". При этом ранее сообщалось, что наблюдали за советником кампании Трампа Картером Пейджем.

https://ria.ru/20211104/zalog-1757754825.html

https://ria.ru/20211104/braslet-1757754245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство юстиции сша, дональд трамп, фбр, россия