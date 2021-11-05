https://ria.ru/20211105/dalay-lama-1757808904.html

Далай-лама рассказал, как помочь умершему

Далай-лама рассказал, как помочь умершему - РИА Новости, 05.11.2021

Далай-лама рассказал, как помочь умершему

Далай-лама XIV на онлайн-учениях для буддистов России рассказал, как помочь умершему человеку обрести "благое перерождение" и какую мантру он повторял после... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:32

2021-11-05T16:32

2021-11-05T16:32

религия

рига

москва

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV на онлайн-учениях для буддистов России рассказал, как помочь умершему человеку обрести "благое перерождение" и какую мантру он повторял после смерти мамы."Когда умерла моя мама, я повторил для нее 600 тысяч раз мантру Будды Сострадания Авалокитешвары "Ом мани падме хум". Это приносит пользу умершим, такая практика полезна. Можно 600 тысяч раз повторять мантру Авалокитешвары", - сказал Далай-лама в ответ на вопрос, как помочь умершему обрести "благое перерождение".При этом буддисты верят, что сам Далай-лама является воплощением Будды Сострадания.В буддизме также практикуется делать для умерших ца-ца - рельефные изображения будд и других священных буддийских символов из глины и иных материалов. Но Далай-лама не считает эту практику обязательной."Когда умершего человека кремируют, после остается пепел. Если не трудно, его можно добавлять в ца-ца. Но в этом нет строгой необходимости. Такие ца-ца напоминают живым родственникам о важности медитации на пустотности и на бодхичитте (стремлении к пробуждению ради блага всех живых существ – прим. ред.)", - пояснил Далай-лама.Учения Далай-ламыДалай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тува и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20211105/buddizm-1757801792.html

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757708531.html

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757701775.html

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рига, москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия