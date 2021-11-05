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В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи - РИА Новости, 05.11.2021
В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
В Англии археологи обнаружили три римских бюста возле руин заброшенной средневековой церкви, расположенных примерно в 80 километрах от Лондона, сообщает Artnet... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T03:40
2021-11-05T03:40
2021-11-05T03:40
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Англии археологи обнаружили три римских бюста возле руин заброшенной средневековой церкви, расположенных примерно в 80 километрах от Лондона, сообщает Artnet News. Две каменные статуи с лицами и туловищами взрослых мужчины и женщины, а третья в виде головы ребенка. Все они характерны для раннеримской скульптуры.Специалисты полагают, что обнаруженные артефакты могут датироваться временем, когда Англия была частью Римской империи в период с 43 по 410 годы нашей эры. На том же месте исследователи ранее обнаружили хорошо сохранившийся шестиугольный стеклянный кувшин возрастом более тысячи лет, который, как полагают ученые, тоже относится к римской эпохе, а также черепицу, урны для кремации и куски расписной штукатурки. Обнаруженные объекты передадут в лабораторию для дальнейшей очистки и исследований. Где они окажутся после, пока неизвестно.
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англия, археология, новости культуры, лондон
В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
В Англии археологи обнаружили три римских бюста возле руин заброшенной средневековой церкви, расположенных примерно в 80 километрах от Лондона, сообщает
Artnet News.
Две каменные статуи с лицами и туловищами взрослых мужчины и женщины, а третья в виде головы ребенка. Все они характерны для раннеримской скульптуры.
Специалисты полагают, что обнаруженные артефакты могут датироваться временем, когда Англия была частью Римской империи в период с 43 по 410 годы нашей эры.
"Статуи очень хорошо сохранились, благодаря чему можно представить людей, которых они изображают, — отметила Рэйчел Вуд, ведущий археолог раскопок. — Смотреть в лица прошлого — это уникальный опыт".
На том же месте исследователи ранее обнаружили хорошо сохранившийся шестиугольный стеклянный кувшин возрастом более тысячи лет, который, как полагают ученые, тоже относится к римской эпохе, а также черепицу, урны для кремации и куски расписной штукатурки.
Обнаруженные объекты передадут в лабораторию для дальнейшей очистки и исследований. Где они окажутся после, пока неизвестно.