https://ria.ru/20211105/buddizm-1757801792.html

Далай-лама рассказал, как стать просветленным всего за одну жизнь

Далай-лама рассказал, как стать просветленным всего за одну жизнь - РИА Новости, 05.11.2021

Далай-лама рассказал, как стать просветленным всего за одну жизнь

Достичь "состояния Будды", просветления, в течение всего одной человеческой жизни очень трудно, но возможно – для этого надо усердно практиковать буддийское... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:53

2021-11-05T14:53

2021-11-05T14:53

религия

москва

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740040715_0:699:1995:1821_1920x0_80_0_0_a685979d2746816e8edf5bee3750314b.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Достичь "состояния Будды", просветления, в течение всего одной человеческой жизни очень трудно, но возможно – для этого надо усердно практиковать буддийское учение, причем не обязательно в монастыре или в уединении, сообщил Далай-лама XIV на онлайн-учениях для буддистов России."В тантрических текстах говорится, что за одну жизнь, в одном теле мы можем достичь состояния Будды. За три года и три фазы луны… Это возможно. Но очень сложно, трудно", - сказал Далай-лама, отвечая в пятницу по видеосвязи на вопросы россиян.Он привел в пример известного тибетского йогина и поэта XI-XII веков Миларепу, который, как считается, сумел достичь полного просветления за одну жизнь. "Глубина его практики не охватывается мыслью… Если мы практикуем с таким же усердием, как Миларепа, то можем достичь такого состояния", - пояснил Далай-лама.На вопрос о практике в современных условиях, когда человеку бывает сложно "удалиться в ретрит" для уединенных медитаций, Далай-лама ответил, что уходить от мира вовсе не обязательно. И напомнил об учителе Миларепы – буддийском мудреце, переводчике Марпе. Марпа жил в своей большой семье, много путешествовал из Тибета в Индию, практиковал учение Будды и был широко известен как выдающийся лама-мирянин.Далай-лама XIV Тензин Гьяцо родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.Учения Далай-ламы для российских буддистов проводятся ежегодно с 2009 года. До пандемии коронавируса они проходили в форме очного общения буддийского духовного лидера с тысячами людей – они собирались в храме его резиденции в Дхарамсале или в конференц-залах Дели или Риги, куда специально приезжал Далай-лама. В последние годы на эти учения в Индию прибывали около полутора тысяч россиян, а в более близкую территориально Латвию – свыше трех тысяч. Кроме того, тысячи последователей Далай-ламы следили за трансляцией в интернете. С 2020 года Далай-лама встречается с россиянами при помощи видеосвязи, находясь в своей резиденции в Дхарамсале.В 2021 году онлайн-учения Далай-ламы для буддистов России проходят 4-5 ноября и посвящены разъяснению трактата Будды Будущего Майтреи "Украшение махаянских сутр", а также ответам на актуальные вопросы россиян. Они транслируются с синхронным переводом на русский язык на платформе Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" (Москва, http://savetibet.ru). Фонд выступает организатором учений наряду с Буддийским центром "Ринпоче Багша" (Бурятия), Центральным хурулом "Золотая обитель Будды Шакьямуни" (Калмыкия), Управлением Камбы-ламы Республики Тыва и также расположенным в столице Центром тибетской культуры и информации.

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757708531.html

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757701775.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), россия, религия