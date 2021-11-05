https://ria.ru/20211105/bespilotniki-1757764811.html

На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar

На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar - РИА Новости, 05.11.2021

На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar

Киев намерен наращивать число ударных беспилотников Bayraktar, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T01:38

2021-11-05T01:38

2021-11-05T01:53

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Киев намерен наращивать число ударных беспилотников Bayraktar, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

https://ria.ru/20211105/bayraktar-1757761546.html

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в мире, украина, оон, василий небензя, обсе, ситуация в днр и лнр, россия, алексей арестович