01:38 05.11.2021 (обновлено: 01:53 05.11.2021)
На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
Начальник генштаба ВС Украины Шаптала заявил, что Киев будет наращивать число Bayraktar
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Киев намерен наращивать число ударных беспилотников Bayraktar, заявил начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала.
"Вернемся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом (мы) не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно - это было решение главнокомандующего. Мы видели на экране, что шел обстрел наших солдатов. Они (армия противника - ред.) нарушили минские договоренности", - сказал Шаптала в эфире "1+1".
Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.