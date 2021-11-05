https://ria.ru/20211105/banya-1757809741.html

"Практикуешь дзен": японец восхитился русской баней

Японец рассказал, чем его поразила русская баня - РИА Новости, 05.11.2021

"Практикуешь дзен": японец восхитился русской баней

Японский экономист Юки Токунага поделился с читателями Shincho впечатлениями от русской бани. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:38

2021-11-05T16:38

2021-11-05T16:38

в мире

япония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589172239_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d4f5dc8c9f357afdd1633bebbaf24bdc.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Японский экономист Юки Токунага поделился с читателями Shincho впечатлениями от русской бани.Иностранец посетил "банный лагерь" в 150 километрах от Москвы, где прошел трехдневное обучение. В первый день были лекции о строении человеческого тела, после чего участники курса перешли к практической части."Перед поездкой в банную школу я думал, что мы будем учиться искусству обращения с веником", — признался Токунага.Он отметил, что удары вениками — это отличительная особенность русской бани. Японец указал на то, что у него на родине в парилке люди проводят не больше часа, в России же в бане люди могут остаться на три часа, а то и больше."После парной обычно окунаются в купель с холодной водой или бассейн, а после небольшого отдыха выходят на улицу, чтобы расслабиться", — рассказал автор статьи.После этого полагается перекусить и выпить чаю, после чего еще пару раз повторить цикл.Японцы ходят в баню по одному и проводят там время в тишине, в России же суть процедур не в том, чтобы попотеть, а в общении с друзьями, продолжил иностранец."Если вы умеете только махать веником, это не означает, что вы понимаете баню", — подчеркнул японец.Участникам лагеря предстояло обучиться работать с веником.В парилке температура была около 50 градусов, поэтому находиться там можно достаточно долго. Спустя полтора часа японец вышел на воздух."Вокруг — безмолвная тишина. Как будто я полностью отгородился от внешнего мира. В таком состоянии я оказался впервые в жизни", — рассказал автор.Иностранец сравнил русскую баню с чайной комнатой в Японии: оба пространства отличаются небольшими размерами и ощущением психологического комфорта и безопасности."В чайной комнате было тесно, чтобы оппонентам было сложно обнажить мечи, а посуду мыли на глазах у гостей, чтобы было невозможно подсыпать туда яд", — объяснил он.В Японии за чайной церемонией противники могли решить разногласия. Аналогичным образом используется и русская баня.В заключение японец обратил внимание на уникальную особенность русской бани — чередование горячей парилки и ледяной купели, позволяющее "привести душу и тело в порядок".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210919/voda-1750735488.html

https://ria.ru/20210911/morozy-1749674907.html

https://ria.ru/20210321/pirozhki-1602229580.html

https://ria.ru/20200322/1568979764.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, россия