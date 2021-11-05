https://ria.ru/20211105/banya-1757809741.html
"Практикуешь дзен": японец восхитился русской баней
Японец рассказал, чем его поразила русская баня - РИА Новости, 05.11.2021
"Практикуешь дзен": японец восхитился русской баней
Японский экономист Юки Токунага поделился с читателями Shincho впечатлениями от русской бани. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:38
2021-11-05T16:38
2021-11-05T16:38
в мире
япония
россия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Японский экономист Юки Токунага поделился с читателями Shincho впечатлениями от русской бани.Иностранец посетил "банный лагерь" в 150 километрах от Москвы, где прошел трехдневное обучение. В первый день были лекции о строении человеческого тела, после чего участники курса перешли к практической части."Перед поездкой в банную школу я думал, что мы будем учиться искусству обращения с веником", — признался Токунага.Он отметил, что удары вениками — это отличительная особенность русской бани. Японец указал на то, что у него на родине в парилке люди проводят не больше часа, в России же в бане люди могут остаться на три часа, а то и больше."После парной обычно окунаются в купель с холодной водой или бассейн, а после небольшого отдыха выходят на улицу, чтобы расслабиться", — рассказал автор статьи.После этого полагается перекусить и выпить чаю, после чего еще пару раз повторить цикл.Японцы ходят в баню по одному и проводят там время в тишине, в России же суть процедур не в том, чтобы попотеть, а в общении с друзьями, продолжил иностранец."Если вы умеете только махать веником, это не означает, что вы понимаете баню", — подчеркнул японец.Участникам лагеря предстояло обучиться работать с веником.В парилке температура была около 50 градусов, поэтому находиться там можно достаточно долго. Спустя полтора часа японец вышел на воздух."Вокруг — безмолвная тишина. Как будто я полностью отгородился от внешнего мира. В таком состоянии я оказался впервые в жизни", — рассказал автор.Иностранец сравнил русскую баню с чайной комнатой в Японии: оба пространства отличаются небольшими размерами и ощущением психологического комфорта и безопасности."В чайной комнате было тесно, чтобы оппонентам было сложно обнажить мечи, а посуду мыли на глазах у гостей, чтобы было невозможно подсыпать туда яд", — объяснил он.В Японии за чайной церемонией противники могли решить разногласия. Аналогичным образом используется и русская баня.В заключение японец обратил внимание на уникальную особенность русской бани — чередование горячей парилки и ледяной купели, позволяющее "привести душу и тело в порядок".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210919/voda-1750735488.html
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в мире, япония, россия
Японец рассказал, чем его поразила русская баня
Японец восхитился русской баней и сравнил ощущения с дзеном
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Японский экономист Юки Токунага поделился с читателями Shincho
впечатлениями от русской бани.
Иностранец посетил "банный лагерь" в 150 километрах от Москвы, где прошел трехдневное обучение. В первый день были лекции о строении человеческого тела, после чего участники курса перешли к практической части.
"Перед поездкой в банную школу я думал, что мы будем учиться искусству обращения с веником", — признался Токунага.
Он отметил, что удары вениками — это отличительная особенность русской бани. Японец указал на то, что у него на родине в парилке люди проводят не больше часа, в России
же в бане люди могут остаться на три часа, а то и больше.
"После парной обычно окунаются в купель с холодной водой или бассейн, а после небольшого отдыха выходят на улицу, чтобы расслабиться", — рассказал автор статьи.
После этого полагается перекусить и выпить чаю, после чего еще пару раз повторить цикл.
Японцы ходят в баню по одному и проводят там время в тишине, в России же суть процедур не в том, чтобы попотеть, а в общении с друзьями, продолжил иностранец.
"Если вы умеете только махать веником, это не означает, что вы понимаете баню", — подчеркнул японец.
Участникам лагеря предстояло обучиться работать с веником.
"Чувствуя себя монахом, практикующим дзен, я неистово работал руками", — поделился Токунага.
В парилке температура была около 50 градусов, поэтому находиться там можно достаточно долго. Спустя полтора часа японец вышел на воздух.
"Вокруг — безмолвная тишина. Как будто я полностью отгородился от внешнего мира. В таком состоянии я оказался впервые в жизни", — рассказал автор.
Иностранец сравнил русскую баню с чайной комнатой в Японии
: оба пространства отличаются небольшими размерами и ощущением психологического комфорта и безопасности.
"В чайной комнате было тесно, чтобы оппонентам было сложно обнажить мечи, а посуду мыли на глазах у гостей, чтобы было невозможно подсыпать туда яд", — объяснил он.
В Японии за чайной церемонией противники могли решить разногласия. Аналогичным образом используется и русская баня.
"Вы раздеваетесь, у вас нет оружия, и все посетители равны. Поэтому можно говорить друг с другом открыто и честно", — пояснил Токунага.
В заключение японец обратил внимание на уникальную особенность русской бани — чередование горячей парилки и ледяной купели, позволяющее "привести душу и тело в порядок".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>