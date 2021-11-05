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Российские авто могут получить "техническое зрение"
Российские авто могут получить "техническое зрение" - РИА Новости, 05.11.2021
Российские авто могут получить "техническое зрение"
Российские автомобили могут получить "техническое зрение", способное предсказывать аварии, соответствующая технология уже тестируется на территории Сколково,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:27
2021-11-05T12:27
технологии
сколково
toyota prius
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские автомобили могут получить "техническое зрение", способное предсказывать аварии, соответствующая технология уже тестируется на территории Сколково, сообщили РИА Новости в НТИ "Сенсорика"."В Центре компетенций НТИ "Сенсорика" на базе МИЭТ приступили к испытаниям мультикамерной платформы – модуля технического зрения, который умеет предсказывать аварии. В рамках эксперимента на территории Сколково "зрением" оснастили автомобиль Toyota Prius", - отмечают ученые.Мультикамерная платформа представляет собой вычислитель для нейронных сетей с несколькими ADAS видеокамерами. Её можно запрограммировать под конкретные задачи потребителя, отмечают в НТИ. Ученые уверены, что в ближайшем будущем на всех автомобилях России будет установлена система помощи водителю ADAS, усовершенствованная таким "техническим зрением"."Для ADAS будут нужны видеокамеры именно такого типа, которые делаем мы. Другого типа камеры ставить нельзя, потому что требуется соответствующий минимальный уровень задержки видеосигнала. Ведь когда аварийная ситуация уже начала развиваться, долгая ответная реакция бесполезна. Типичная задержка не должна превышать одну десятую секунды, а лучше – меньше, и распространенные IP-видеосистемы не могут ее обеспечить", - поясняет руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент Института МПСУ МИЭТ Николай Степанов,"На данный момент в России только наши камеры соответствуют этому условию – в этом их научно-техническая новизна. Обычная камера видеонаблюдения просто фиксирует факт столкновения, а наша поможет "увидеть" угрозу и столкновение предотвратить", - добавил он.В центре компетенций НТИ "Сенсорика" также заявили о планах запустить серийное производство "технического зрения" на базе мощностей калужского завода "Автоэлектроника". Первая серия планируется к производству в марте 2022 года. Стоимость системы пока неизвестна.
https://ria.ru/20210923/niva-1751454880.html
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технологии, сколково, toyota prius, россия
12:27 05.11.2021
 
Российские авто могут получить "техническое зрение"

Российские авто могут получить "техническое зрение". чтобы избежать аварий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы
Сотрудники мотогруппы из расчетов быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские автомобили могут получить "техническое зрение", способное предсказывать аварии, соответствующая технология уже тестируется на территории Сколково, сообщили РИА Новости в НТИ "Сенсорика".
"В Центре компетенций НТИ "Сенсорика" на базе МИЭТ приступили к испытаниям мультикамерной платформы – модуля технического зрения, который умеет предсказывать аварии. В рамках эксперимента на территории Сколково "зрением" оснастили автомобиль Toyota Prius", - отмечают ученые.
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Мультикамерная платформа представляет собой вычислитель для нейронных сетей с несколькими ADAS видеокамерами. Её можно запрограммировать под конкретные задачи потребителя, отмечают в НТИ. Ученые уверены, что в ближайшем будущем на всех автомобилях России будет установлена система помощи водителю ADAS, усовершенствованная таким "техническим зрением".
"Для ADAS будут нужны видеокамеры именно такого типа, которые делаем мы. Другого типа камеры ставить нельзя, потому что требуется соответствующий минимальный уровень задержки видеосигнала. Ведь когда аварийная ситуация уже начала развиваться, долгая ответная реакция бесполезна. Типичная задержка не должна превышать одну десятую секунды, а лучше – меньше, и распространенные IP-видеосистемы не могут ее обеспечить", - поясняет руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент Института МПСУ МИЭТ Николай Степанов,
"На данный момент в России только наши камеры соответствуют этому условию – в этом их научно-техническая новизна. Обычная камера видеонаблюдения просто фиксирует факт столкновения, а наша поможет "увидеть" угрозу и столкновение предотвратить", - добавил он.
В центре компетенций НТИ "Сенсорика" также заявили о планах запустить серийное производство "технического зрения" на базе мощностей калужского завода "Автоэлектроника". Первая серия планируется к производству в марте 2022 года. Стоимость системы пока неизвестна.
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ТехнологииСколковоToyota PriusРоссия
 
 
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