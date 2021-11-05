https://ria.ru/20211105/artificial-1757811451.html

Пентагон в панике из-за одного важного решения Путина

NI: планы Путина развивать сферу ИИ встревожили Пентагон - РИА Новости, 05.11.2021

Пентагон в панике из-за одного важного решения Путина

Заявления Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызывают тревогу у... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:01

2021-11-05T17:01

2021-11-05T17:50

технологии

сша

владимир путин

министерство обороны сша

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Заявления Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызывают тревогу у Пентагона, пишет Питер Сучиу в статье для National Interest.Автор публикации уверен, что прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, а также систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника способен сильно навредить интересам США."Согласно отчету "Искусственный интеллект и автономия в России", опубликованному ранее в этом году Центром военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ", — отметил Сучиу.Эксперт подчеркнул, что особую опасность для Америки представляет все более тесное сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий. "Что может быть более тревожным для Соединенных Штатов, так это то, что усилия России также подкрепляются высокотехнологичным сотрудничеством с Китаем. В отчете Китай назван "ключевым партнером России в сфере высоких технологий в целом и искусственного интеллекта в частности". Сейчас большая часть сотрудничества Москвы и Пекина ограничена пределами оборонного сектора, но растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ. Наряду с гиперзвуковым оружием России и растущим Военно-морским флотом Китая это угроза, к которой Соединенные Штаты и их союзники должны серьезно отнестись", — резюмирует автор.Ранее Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса обсудил развитие российского вооружения. По словам президента, разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия — одно из ключевых направлений. Такая задача требует "времени, дополнительных усилий, финансов", поскольку за каждым образцом стоит "долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", отметил он.

https://ria.ru/20211101/dron-1757136416.html

https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

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технологии, сша, владимир путин, министерство обороны сша, россия