https://ria.ru/20211105/afganistan-1757786789.html

Глава МИД Австрии прокомментировал развитие ситуации в Афганистане

Глава МИД Австрии прокомментировал развитие ситуации в Афганистане - РИА Новости, 05.11.2021

Глава МИД Австрии прокомментировал развитие ситуации в Афганистане

Евросоюз и Австрия настаивали на формировании инклюзивного правительства и уважении прав человека в Афганистане, но ситуация в стране развивается в другом... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:41

2021-11-05T11:41

2021-11-05T12:03

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Евросоюз и Австрия настаивали на формировании инклюзивного правительства и уважении прав человека в Афганистане, но ситуация в стране развивается в другом направлении, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт."С момента прихода к власти "Талибана"* Европейский Союз и Австрия настаивали, среди прочего, на формировании инклюзивного правительства, полного и беспрепятственного гуманитарного доступа и уважения прав человека, особенно женщин и девочек. Европейский Союз и Австрия будут оценивать талибов по этим критериям и по их действиям. К сожалению, мы констатируем, что сейчас ситуация развивается в другом направлении", - заявил Линхарт.Министр подчеркнул, что приоритетом является поддержка нуждающегося афганского народа, поэтому международное сообщество значительно увеличило гуманитарную помощь Афганистану."Австрия предоставляет самый крупный пакет экстренной помощи в размере 20 миллионов евро и сотрудничает здесь с такими партнерами, как Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста. Кризис в Афганистане может перерасти в более крупный "пожар". Только на прошлой неделе я был в Катаре и говорил, в частности, с премьер-министром и министром иностранных дел о ситуации в Афганистане", - добавил собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая ситуация.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211101/afganistan-1757175699.html

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в мире, талибан, австрия, афганистан, евросоюз, мид австрии, россия