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Культура
https://ria.ru/20211105/abba-1757417178.html
Снова первые и лучшие. ABBA отправляется в бесконечный вояж
Снова первые и лучшие. ABBA отправляется в бесконечный вояж - РИА Новости, 05.11.2021
Снова первые и лучшие. ABBA отправляется в бесконечный вояж
У меломанов всего мира праздник: выходит "Voyage" — новый альбом группы ABBA, их первый релиз за 40 лет. О том, как великие шведы устроили шоу-революцию и... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:00
2021-11-05T07:54
культура
аманда сейфрид
abba
пирс броснан
мерил стрип
шоу-бизнес
музыка
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. У меломанов всего мира праздник: выходит "Voyage" — новый альбом группы ABBA, их первый релиз за 40 лет. О том, как великие шведы устроили шоу-революцию и сможем ли мы увидеть их молодыми, — в материале РИА Новости.Вместе и врозьФормально ABBA никогда не распадалась, просто после выпуска пластинки "The Visitors" легендарная шведская четверка приостановила деятельность. Явной ссоры между участниками тоже не было — все внутренние конфликты с течением времени себя исчерпали. Две самые красивые пары в поп-музыке расстались, каждый из участников квартета зажил собственной жизнью. При этом сотрудничать продолжали: например, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон написали вместе мюзикл "Шахматы".Все четверо избегали одновременно появляться на публике — сделали исключение лишь для шведской премьеры картины "Mamma Mia!", снятой по мотивам мюзикла, основанного на песнях группы. Бенни, Бьорн, Агнета и Фрида вышли на балкон кинотеатра вместе со звездами фильма — Пирсом Броснаном, Мерил Стрип и Амандой Сейфрид. И после этого — снова молчание: от любых, даже самых смелых предложений собраться, пусть хотя бы ради одного телеэфира или специального появления на каком-нибудь юбилейном концерте, участники группы твердо отказывались.Но в 2016-м табу оказалось преодолено. На закрытой вечеринке в честь 50-летия сотрудничества Бьорна и Бенни четверка наконец-то вышла на сцену, исполнив песню "Me and I". Слухи о возможном воссоединении усилились, и уже через два года ABBA официально объявила о совместной работе в студии над новыми песнями.АББАтары на "АББА-Арене"Собственно, так и появился "Voyage" — "полнометражный" альбом, целиком состоящий из нового материала. Более того, его выход решили поддержать концертным шоу, в котором ABBA планирует использовать самые современные визуальные технологии.Главный принцип группы — "Мы хотим, чтобы зритель видел нас молодыми" — не нарушен ни на йоту. Музыкантов обвешали датчиками захвата движения, и они сыграли и спели всю концертную программу. Дальше на основе сделанных съемок компьютерные кудесники из компании Industrial Light And Magic создали виртуальных двойников Бьорна, Бенни, Фриды и Агнеты — таких, какими они были 40 лет назад.Для нового шоу с участием живой аккомпанирующей группы и голограмм, которых назвали "АББАтарами", в Лондоне построят специальный павильон ABBA Arena. Именно там в мае 2022-го пройдут первые концерты "виртуальной АВВА", ну а потом, возможно, шоу отправится в мировое турне.Спасибо вам за музыкуА что же сам альбом, вокруг которого по понятным причинам подняли такой мощный информационный шум? Два первых сингла с него — "I Still Have Faith in You" и "Don’t Shut Me Down" — стали бесспорными хитами. Для начала просто потому, что это новые песни ABBA, а значит, к ним приковано повышенное внимание публики.Ну а во-вторых, они явили прежнюю силу авторского тандема Бьорна и Бенни. Обе песни — что нежная баллада "I Still Have Faith in You", что танцевальный поп-боевик "Don’t Shut Me Down" — сделаны, с одной стороны, в классической стилистике группы и демонстрируют великолепную сохранность голосов Фриды и Агнеты, а с другой — написаны в полном соответствии с современными музыкальными трендами. Ничуть не хуже, чем любой еврохит, который звучит сегодня по радио.С третьим синглом — "Just a Notion" — вышла некоторая промашка: им оказался архивный трек, записанный группой еще в 70-е, но не попавший ни на одну из номерных пластинок ABBA. В целом назвать его шедевром нельзя, но по нему можно судить, что даже выбракованные черновики у великого квартета были все равно великолепны и сегодня смотрятся ничуть не устаревшими.Собственно, в этом и состоит магия ABBA, которая, впрочем, объясняется предельно просто: когда-то эта четверка заново придумала всю поп-музыку, установив однозначные стандарты — и звучания, и сочинения хитов. Четкость мелодики, простота гармонии и вместе с тем доступность аранжировки — казалось бы, нехитрые козыри. Но добавьте сюда еще и потрясающую харизму участников — и получите беспроигрышный набор инструментов для покорения музыкального олимпа.Шоу-революцияО будущем их рассуждать пока сложно — Бьорн и Бенни по-прежнему дают туманные комментарии по поводу того, будет ли АВВА работать вместе, пусть даже и в студии. Возможно, что и нет: старые гештальты закрыты, а сама группа достигла абсолютного технологического бессмертия — теперь любой желающий сможет их снова увидеть на сцене такими, какими они и хотели остаться в воспоминаниях публики.Более того, ABBA в очередной раз переделывает шоу-бизнес как таковой, запуская совершенно новый формат представления, где технологическая составляющая полностью превышает музыкальную. Да, это не первое шоу с голограммами — но первое с участием "омоложенных" ныне живущих музыкантов. Да, мы видели уже выступление виртуальных двойников покойных звезд — Майкла Джексона, Роя Орбисона, Ронни Джеймса Дио — и даже Михаила Горшенева и Владимира Высоцкого. А здесь же — артисты сами появляются перед зрителем в том виде, в каком желают, без оглядки на возраст. Фактор времени исчезает навсегда — и это, конечно, мощная шоу-революция, все воздействие которой на концертный бизнес, и так подверженный жесточайшей лихорадке в ковидных условиях, нам еще предстоит увидеть.И эту революцию снова произвела шведская четверка. В прошлом они придумали нам поп-музыку. Теперь — создают нам концерты будущего. Собственно, уже ради этого "Voyage" стоит добавить в свою коллекцию как пластинку, которая однозначно переворачивает музыкальный мир.
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аманда сейфрид, abba, пирс броснан, мерил стрип, шоу-бизнес, музыка, технологии, лондон, швеция
08:00 05.11.2021
 

Снова первые и лучшие. ABBA отправляется в бесконечный вояж

© AP PhotoГруппа "ABBA"
Группа ABBA - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. У меломанов всего мира праздник: выходит "Voyage" — новый альбом группы ABBA, их первый релиз за 40 лет. О том, как великие шведы устроили шоу-революцию и сможем ли мы увидеть их молодыми, — в материале РИА Новости.

Вместе и врозь

Формально ABBA никогда не распадалась, просто после выпуска пластинки "The Visitors" легендарная шведская четверка приостановила деятельность. Явной ссоры между участниками тоже не было — все внутренние конфликты с течением времени себя исчерпали.
Две самые красивые пары в поп-музыке расстались, каждый из участников квартета зажил собственной жизнью. При этом сотрудничать продолжали: например, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерсон написали вместе мюзикл "Шахматы".
Все четверо избегали одновременно появляться на публике — сделали исключение лишь для шведской премьеры картины "Mamma Mia!", снятой по мотивам мюзикла, основанного на песнях группы. Бенни, Бьорн, Агнета и Фрида вышли на балкон кинотеатра вместе со звездами фильма — Пирсом Броснаном, Мерил Стрип и Амандой Сейфрид.
CC BY 3.0 / Daniel Åhs Karlsson / Premiere of Mamma Mia! (2008) with all four members of ABBA photographed together for the first time since 1986Актеры фильма "Мамма Mia!" и члены группы ABBA
Актеры фильма Мамма MIA! и члены группы ABBA - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
CC BY 3.0 / Daniel Åhs Karlsson / Premiere of Mamma Mia! (2008) with all four members of ABBA photographed together for the first time since 1986
Актеры фильма "Мамма Mia!" и члены группы ABBA
И после этого — снова молчание: от любых, даже самых смелых предложений собраться, пусть хотя бы ради одного телеэфира или специального появления на каком-нибудь юбилейном концерте, участники группы твердо отказывались.
Но в 2016-м табу оказалось преодолено. На закрытой вечеринке в честь 50-летия сотрудничества Бьорна и Бенни четверка наконец-то вышла на сцену, исполнив песню "Me and I". Слухи о возможном воссоединении усилились, и уже через два года ABBA официально объявила о совместной работе в студии над новыми песнями.

АББАтары на "АББА-Арене"

Собственно, так и появился "Voyage" — "полнометражный" альбом, целиком состоящий из нового материала. Более того, его выход решили поддержать концертным шоу, в котором ABBA планирует использовать самые современные визуальные технологии.
Главный принцип группы — "Мы хотим, чтобы зритель видел нас молодыми" — не нарушен ни на йоту. Музыкантов обвешали датчиками захвата движения, и они сыграли и спели всю концертную программу. Дальше на основе сделанных съемок компьютерные кудесники из компании Industrial Light And Magic создали виртуальных двойников Бьорна, Бенни, Фриды и Агнеты — таких, какими они были 40 лет назад.
© Musica E'/YouTube

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

Кадр из клипа ABBA - DON'T SHUT ME DOWN
1 из 3

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

© Musica E'/YouTube
© Musica E'/YouTube

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

Кадр из клипа ABBA - DON'T SHUT ME DOWN
2 из 3

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

© Musica E'/YouTube
© Musica E'/YouTube

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

Кадр из клипа ABBA - DON'T SHUT ME DOWN
3 из 3

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

© Musica E'/YouTube
1 из 3

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

© Musica E'/YouTube
2 из 3

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

© Musica E'/YouTube
3 из 3

Кадр из видео ABBA — "Don't Shut Me Down"

© Musica E'/YouTube
Для нового шоу с участием живой аккомпанирующей группы и голограмм, которых назвали "АББАтарами", в Лондоне построят специальный павильон ABBA Arena. Именно там в мае 2022-го пройдут первые концерты "виртуальной АВВА", ну а потом, возможно, шоу отправится в мировое турне.

Спасибо вам за музыку

А что же сам альбом, вокруг которого по понятным причинам подняли такой мощный информационный шум? Два первых сингла с него — "I Still Have Faith in You" и "Don’t Shut Me Down" — стали бесспорными хитами. Для начала просто потому, что это новые песни ABBA, а значит, к ним приковано повышенное внимание публики.
Ну а во-вторых, они явили прежнюю силу авторского тандема Бьорна и Бенни. Обе песни — что нежная баллада "I Still Have Faith in You", что танцевальный поп-боевик "Don’t Shut Me Down" — сделаны, с одной стороны, в классической стилистике группы и демонстрируют великолепную сохранность голосов Фриды и Агнеты, а с другой — написаны в полном соответствии с современными музыкальными трендами. Ничуть не хуже, чем любой еврохит, который звучит сегодня по радио.
С третьим синглом — "Just a Notion" — вышла некоторая промашка: им оказался архивный трек, записанный группой еще в 70-е, но не попавший ни на одну из номерных пластинок ABBA. В целом назвать его шедевром нельзя, но по нему можно судить, что даже выбракованные черновики у великого квартета были все равно великолепны и сегодня смотрятся ничуть не устаревшими.
Собственно, в этом и состоит магия ABBA, которая, впрочем, объясняется предельно просто: когда-то эта четверка заново придумала всю поп-музыку, установив однозначные стандарты — и звучания, и сочинения хитов. Четкость мелодики, простота гармонии и вместе с тем доступность аранжировки — казалось бы, нехитрые козыри. Но добавьте сюда еще и потрясающую харизму участников — и получите беспроигрышный набор инструментов для покорения музыкального олимпа.

Шоу-революция

О будущем их рассуждать пока сложно — Бьорн и Бенни по-прежнему дают туманные комментарии по поводу того, будет ли АВВА работать вместе, пусть даже и в студии. Возможно, что и нет: старые гештальты закрыты, а сама группа достигла абсолютного технологического бессмертия — теперь любой желающий сможет их снова увидеть на сцене такими, какими они и хотели остаться в воспоминаниях публики.
Более того, ABBA в очередной раз переделывает шоу-бизнес как таковой, запуская совершенно новый формат представления, где технологическая составляющая полностью превышает музыкальную.
Да, это не первое шоу с голограммами — но первое с участием "омоложенных" ныне живущих музыкантов. Да, мы видели уже выступление виртуальных двойников покойных звезд — Майкла Джексона, Роя Орбисона, Ронни Джеймса Дио — и даже Михаила Горшенева и Владимира Высоцкого. А здесь же — артисты сами появляются перед зрителем в том виде, в каком желают, без оглядки на возраст. Фактор времени исчезает навсегда — и это, конечно, мощная шоу-революция, все воздействие которой на концертный бизнес, и так подверженный жесточайшей лихорадке в ковидных условиях, нам еще предстоит увидеть.
И эту революцию снова произвела шведская четверка. В прошлом они придумали нам поп-музыку. Теперь — создают нам концерты будущего. Собственно, уже ради этого "Voyage" стоит добавить в свою коллекцию как пластинку, которая однозначно переворачивает музыкальный мир.
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