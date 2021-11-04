https://ria.ru/20211104/zeman-1757696554.html

Земана перевели из реанимации в обычную палату

Земана перевели из реанимации в обычную палату - РИА Новости, 04.11.2021

Земана перевели из реанимации в обычную палату

Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге 77-летний президент Чехии Милош Земан переведен в четверг из реанимации в обычную палату,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:05

2021-11-04T13:05

2021-11-04T13:16

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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге 77-летний президент Чехии Милош Земан переведен в четверг из реанимации в обычную палату, сообщила журналистам пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке."В связи с улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана, лечащие врачи приняли решение о переводе его из реанимации в обычную палату", - сказала Зинке.Ранее глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил о том, что в случае перевода Земана из реанимации в обычную палату станет неактуальным рассмотрение вопроса о лишении его президентских полномочий по состоянию здоровья.Земан находится на лечении в ЦВГ с 10 октября.Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Глава сената Выстрчил 18 октября обнародовал содержание письма, которое ему в ответ на запрос направило руководство ЦВГ. Согласно письму, Земан не способен выполнять служебные обязанности. Врачи назвали долгосрочный прогноз состояния президента неопределенным, а вероятность его возвращения к работе в обозримом будущем - неправдоподобной.Исходя из этого, члены конституционной комиссии сената Чехии, рассмотрев 19 октября ситуацию с состоянием здоровья Земана, предложили начать процедуру временного лишения его президентских полномочий в соответствии со статьей 66 конституции республики в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья. Это может быть реализовано при условии, что за данное решение проголосует большинство депутатов нижней палаты парламента и большинство сенаторов. В таком случае Земан остается президентом республики, но его полномочия далее будут исполнять спикер нижней палаты парламента и премьер.Первое, организационное заседание депутатов нижней палаты, избранных на парламентских выборах 8-9 октября, назначено на 8 ноября. Заседание сената на тему здоровья президента предварительно намечено на 9 ноября.

https://ria.ru/20211019/zeman-1755142127.html

https://ria.ru/20211021/chekhiya-1755501975.html

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в мире, чехия, милош земан, прага