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На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12 - РИА Новости, 04.11.2021
На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" были на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:53
2021-11-04T03:28
происшествия
иркутская область
ан-12
крушение самолета ан-12 под иркутском
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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" были на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета самолета с Чукотки, заявил РИА Новости представитель авиаузла.Ранее Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик сообщил журналистам, что на борту Ан-12 могли находиться еще два человека. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться представители сопровождающей компании "Заполярье".Представитель авиаузла не исключил, что сопровождавшие могли остаться в Якутске, в котором совершал промежуточную посадку самолет. "Пока никто не знает об этом, но (с Чукотки) они вылетели (этим бортом)", - добавил он.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
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происшествия, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском
02:53 04.11.2021 (обновлено: 03:28 04.11.2021)
 
На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12

Руководство компании "Заполярье" было в разбившемся Ан-12 во время вылета с Чукотки

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" были на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета самолета с Чукотки, заявил РИА Новости представитель авиаузла.
Ранее Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик сообщил журналистам, что на борту Ан-12 могли находиться еще два человека. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться представители сопровождающей компании "Заполярье".

"Да, были двое сопровождающих ООО АТК "Заполярье", которые привезли груз... Это генеральный директор и первый заместитель генерального директора. Они обратно улетали. (На борту самолета) должно быть девять человек - семь (человек) экипаж и двое сопровождающих", - сообщил собеседник агентства, добавив, что информацию о вылете сопровождающих "проверяли по камерам".

Представитель авиаузла не исключил, что сопровождавшие могли остаться в Якутске, в котором совершал промежуточную посадку самолет. "Пока никто не знает об этом, но (с Чукотки) они вылетели (этим бортом)", - добавил он.
Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.
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ПроисшествияИркутская областьАн-12Крушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
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