https://ria.ru/20211104/zapolyare-1757666912.html

На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12

На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12 - РИА Новости, 04.11.2021

На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12

Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" были на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T02:53

2021-11-04T02:53

2021-11-04T03:28

происшествия

иркутская область

ан-12

крушение самолета ан-12 под иркутском

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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Генеральный директор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании "Заполярье" были на борту разбившегося под Иркутском Ан-12 во время вылета самолета с Чукотки, заявил РИА Новости представитель авиаузла.Ранее Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик сообщил журналистам, что на борту Ан-12 могли находиться еще два человека. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в самолете могли находиться представители сопровождающей компании "Заполярье".Представитель авиаузла не исключил, что сопровождавшие могли остаться в Якутске, в котором совершал промежуточную посадку самолет. "Пока никто не знает об этом, но (с Чукотки) они вылетели (этим бортом)", - добавил он.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании, следовавший из Якутска, пропал с радаров в 14:50 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Экипаж доложил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь прервалась. Возможными причинами ЧП считают погодные условия или техническую неисправность.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что спасатели обнаружили на месте катастрофы останки семи погибших.

https://ria.ru/20211103/krushenie-1757644507.html

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происшествия, иркутская область, ан-12, крушение самолета ан-12 под иркутском