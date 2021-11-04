https://ria.ru/20211104/zalog-1757754825.html

Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко

Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко - РИА Новости, 04.11.2021

Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко

Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был ранее задержан по обвинению в даче ложных показаний РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T22:36

2021-11-04T22:36

2021-11-04T23:43

сша

игорь данченко

в мире

александрия

дональд трамп

фбр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149313/66/1493136614_0:232:4500:2763_1920x0_80_0_0_5c8415452af6255adee2fbe85dac9c7f.jpg

АЛЕКСАНДРИЯ (США), 4 ноя - РИА Новости. Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был ранее задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией.Данченко, который предстал перед федеральным судом в американском городе Александрии, также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. "Ходатайство об освобождении удовлетворено", - заявила судья.Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа. Оно попало в прессу после выборов 2016 года. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - газетной "уткой".В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.Сейчас в США идет расследование нарушений, которые могли быть допущены в ходе кампании против Трампа. Им занимается спецпрокурор Джон Дарем.О Данченко известно, что он родился в советские времена на Украине и вырос в России. Он работал в США в качестве специалиста по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул это сообщение. Данченко заявлял, что не является российским агентом.

https://ria.ru/20211104/danchenko-1757750567.html

https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html

https://ria.ru/20211104/braslet-1757754245.html

сша

александрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, игорь данченко, в мире, александрия, дональд трамп, фбр, россия