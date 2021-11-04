22:36 04.11.2021 (обновлено: 23:43 04.11.2021)
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко из-под стражи
АЛЕКСАНДРИЯ (США), 4 ноя - РИА Новости. Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был ранее задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией.
Данченко, который предстал перед федеральным судом в американском городе Александрии, также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт.
"Ходатайство об освобождении удовлетворено", - заявила судья.
Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".
По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.
Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа. Оно попало в прессу после выборов 2016 года. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - газетной "уткой".
В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.
Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.
Сейчас в США идет расследование нарушений, которые могли быть допущены в ходе кампании против Трампа. Им занимается спецпрокурор Джон Дарем.
О Данченко известно, что он родился в советские времена на Украине и вырос в России. Он работал в США в качестве специалиста по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул это сообщение. Данченко заявлял, что не является российским агентом.