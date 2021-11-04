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Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко - РИА Новости, 04.11.2021
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко
Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был ранее задержан по обвинению в даче ложных показаний РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:36
2021-11-04T23:43
сша
игорь данченко
в мире
александрия
дональд трамп
фбр
россия
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 4 ноя - РИА Новости. Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был ранее задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией.Данченко, который предстал перед федеральным судом в американском городе Александрии, также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. "Ходатайство об освобождении удовлетворено", - заявила судья.Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа. Оно попало в прессу после выборов 2016 года. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - газетной "уткой".В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.Сейчас в США идет расследование нарушений, которые могли быть допущены в ходе кампании против Трампа. Им занимается спецпрокурор Джон Дарем.О Данченко известно, что он родился в советские времена на Украине и вырос в России. Он работал в США в качестве специалиста по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул это сообщение. Данченко заявлял, что не является российским агентом.
https://ria.ru/20211104/danchenko-1757750567.html
https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html
https://ria.ru/20211104/braslet-1757754245.html
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сша, игорь данченко, в мире, александрия, дональд трамп, фбр, россия
22:36 04.11.2021 (обновлено: 23:43 04.11.2021)
 
Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко

Суд в США назначил залог в сто тысяч долларов за освобождение Данченко из-под стражи

© AFP 2021 / Brendan Smialowski Здание Верховного суда США в Вашингтоне
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AFP 2021 / Brendan Smialowski
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 4 ноя - РИА Новости. Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был ранее задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР относительно якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией.
Данченко, который предстал перед федеральным судом в американском городе Александрии, также должен будет в течение 24 часов сдать паспорт.
"Ходатайство об освобождении удовлетворено", - заявила судья.
Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил "утечкой в прессу".
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 21:47
В США заявили, что за штабом Трампа следили на основе доносов Данченко
По данным минюста США, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме. Ложные показания Данченко сыграли ключевую роль в расследовании ФБР, говорится в обвинительном заключении.
Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу политических противников Трампа. Оно попало в прессу после выборов 2016 года. В нем утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - газетной "уткой".
В ходе предвыборной кампании 2016 года федеральные власти вели расследование в отношении штаба кандидата-республиканца на предмет возможных связей его и его помощников с Россией, используя в том числе материалы досье.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 10:40
Бывший британский агент признал, что досье на Трампа не совсем достоверно
Трамп обвиняет тогдашнюю демократическую администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже во время президентства Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы, но не нашел свидетельств "сговора" с Трампом. В Москве отвергают все обвинения в свой адрес.
Сейчас в США идет расследование нарушений, которые могли быть допущены в ходе кампании против Трампа. Им занимается спецпрокурор Джон Дарем.
О Данченко известно, что он родился в советские времена на Украине и вырос в России. Он работал в США в качестве специалиста по России и Евразии. В сентябре сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником досье с компроматом на Трампа, "возможным российским агентом". При этом имя источника он не указал. Впоследствии Трамп ретвитнул это сообщение. Данченко заявлял, что не является российским агентом.
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 22:28
В США суд поставит Данченко электронный браслет слежения
 
СШАИгорь ДанченкоВ миреАлександрияДональд ТрампФБРРоссия
 
 
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