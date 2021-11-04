https://ria.ru/20211104/zakharova-1757737160.html

Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ

Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ - РИА Новости, 04.11.2021

Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ

Официальный представитель МИД Мария Захарова заочно поспорила со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T19:27

2021-11-04T19:27

2021-11-04T20:27

европа

китай

анатолий чубайс

forbes

мария захарова

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757624432_0:145:3208:1950_1920x0_80_0_0_858b07d4cd628ff79b8498dbe681701e.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заочно поспорила со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолием Чубайсом о причинах энергокризиса и не согласилась с критикой его освещения в российских СМИ.Ранее Чубайс на встрече в Forbes-клубе проанализировал причины энергетического кризиса в мире и раскритиковал "российскую пропаганду", которая показывает картину "уже", чем она есть, сфокусировавшись на Европейском континенте. В качестве примера Чубайс привел тезис о том, что в российском медиаполе говорится только про ситуацию с ценами на газ в Европе. Чубайс отметил также, что в Китае не было ошибок при планировании подземных хранилищ газа, но кризис "еще жестче"."Надеюсь, под пропагандой не имеется в виду выступление президента России, который предельно конкретно отвечал на странные обвинения некоторых западных экспертов и СМИ в якобы причастности нашей страны к взлету цен на газ в ЕС. Назвать высказанные в выступлении президента тезисы, цитировавшиеся как в российских, так и мировых СМИ, "узкими" вряд ли уместно — там и про глобальное изменение энергобаланса в мире, и про конкретные просчеты ЕС-овцев в планировании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что про ситуацию в Китае и других регионах мира информации в российском медиапространстве предостаточно. "В Китае происходит глобальная перестройка экономики под безуглеродные параметры. Об этом и "советская/российская пропаганда" говорит и показывает, и сам Пекин на международных форумах делает амбициозные заявления", — отметила Захарова.Она отметила, что ситуация осени 2021 года в Китае имеет свои конкретные причины. "В Китае нынешние энергореалии во многом объясняются ростом цен на уголь, что вызвано не в этом году возникшей торговой войной с Австралией, а также рядом природных катаклизмов в угледобывающих провинциях. Интересно и то, что эксперты отмечают взаимосвязь именно нынешнего европейского газового коллапса с энергоситуацией в Азиатском регионе", — добавила Захарова.

https://ria.ru/20211030/chubays-1756996689.html

https://ria.ru/20210804/chubays-1744336774.html

европа

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, китай, анатолий чубайс, forbes, мария захарова, цены на нефть, россия