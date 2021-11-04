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Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ
Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ - РИА Новости, 04.11.2021
Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заочно поспорила со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:27
2021-11-04T20:27
европа
китай
анатолий чубайс
forbes
мария захарова
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заочно поспорила со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолием Чубайсом о причинах энергокризиса и не согласилась с критикой его освещения в российских СМИ.Ранее Чубайс на встрече в Forbes-клубе проанализировал причины энергетического кризиса в мире и раскритиковал "российскую пропаганду", которая показывает картину "уже", чем она есть, сфокусировавшись на Европейском континенте. В качестве примера Чубайс привел тезис о том, что в российском медиаполе говорится только про ситуацию с ценами на газ в Европе. Чубайс отметил также, что в Китае не было ошибок при планировании подземных хранилищ газа, но кризис "еще жестче"."Надеюсь, под пропагандой не имеется в виду выступление президента России, который предельно конкретно отвечал на странные обвинения некоторых западных экспертов и СМИ в якобы причастности нашей страны к взлету цен на газ в ЕС. Назвать высказанные в выступлении президента тезисы, цитировавшиеся как в российских, так и мировых СМИ, "узкими" вряд ли уместно — там и про глобальное изменение энергобаланса в мире, и про конкретные просчеты ЕС-овцев в планировании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она отметила, что про ситуацию в Китае и других регионах мира информации в российском медиапространстве предостаточно. "В Китае происходит глобальная перестройка экономики под безуглеродные параметры. Об этом и "советская/российская пропаганда" говорит и показывает, и сам Пекин на международных форумах делает амбициозные заявления", — отметила Захарова.Она отметила, что ситуация осени 2021 года в Китае имеет свои конкретные причины. "В Китае нынешние энергореалии во многом объясняются ростом цен на уголь, что вызвано не в этом году возникшей торговой войной с Австралией, а также рядом природных катаклизмов в угледобывающих провинциях. Интересно и то, что эксперты отмечают взаимосвязь именно нынешнего европейского газового коллапса с энергоситуацией в Азиатском регионе", — добавила Захарова.
https://ria.ru/20211030/chubays-1756996689.html
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европа, китай, анатолий чубайс, forbes, мария захарова, цены на нефть, россия
19:27 04.11.2021 (обновлено: 20:27 04.11.2021)
 
Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в СМИ

Захарова поспорила с Чубайсом об освещении энергокризиса в российских СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заочно поспорила со спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолием Чубайсом о причинах энергокризиса и не согласилась с критикой его освещения в российских СМИ.
Ранее Чубайс на встрече в Forbes-клубе проанализировал причины энергетического кризиса в мире и раскритиковал "российскую пропаганду", которая показывает картину "уже", чем она есть, сфокусировавшись на Европейском континенте. В качестве примера Чубайс привел тезис о том, что в российском медиаполе говорится только про ситуацию с ценами на газ в Европе. Чубайс отметил также, что в Китае не было ошибок при планировании подземных хранилищ газа, но кризис "еще жестче".
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на панельной сессии Сбера Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации? в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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"Надеюсь, под пропагандой не имеется в виду выступление президента России, который предельно конкретно отвечал на странные обвинения некоторых западных экспертов и СМИ в якобы причастности нашей страны к взлету цен на газ в ЕС. Назвать высказанные в выступлении президента тезисы, цитировавшиеся как в российских, так и мировых СМИ, "узкими" вряд ли уместно — там и про глобальное изменение энергобаланса в мире, и про конкретные просчеты ЕС-овцев в планировании", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что про ситуацию в Китае и других регионах мира информации в российском медиапространстве предостаточно. "В Китае происходит глобальная перестройка экономики под безуглеродные параметры. Об этом и "советская/российская пропаганда" говорит и показывает, и сам Пекин на международных форумах делает амбициозные заявления", — отметила Захарова.
Она отметила, что ситуация осени 2021 года в Китае имеет свои конкретные причины. "В Китае нынешние энергореалии во многом объясняются ростом цен на уголь, что вызвано не в этом году возникшей торговой войной с Австралией, а также рядом природных катаклизмов в угледобывающих провинциях. Интересно и то, что эксперты отмечают взаимосвязь именно нынешнего европейского газового коллапса с энергоситуацией в Азиатском регионе", — добавила Захарова.
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ЕвропаКитайАнатолий ЧубайсForbesМария ЗахароваЦены на нефтьРоссия
 
 
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