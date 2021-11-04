Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/yazyk-1757668020.html
Русский язык одолел Украину
На Украине заявили о провале борьбы с русским языком - РИА Новости, 04.11.2021
Русский язык одолел Украину
На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый "украинский русский". С таким утверждением в эфире интернет-радио... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T04:13
2021-11-04T10:33
в мире
украина
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757682093_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_0d90dc108c74b7600481d80d3159772f.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый "украинский русский". С таким утверждением в эфире интернет-радио "Голос ФМ" выступил языковой омбудсмен Тарас Креминь.По его мнению, русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами". "Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины", - заявил он.На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.Конституционный суд счел, что закон нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно да и незачем.
https://ria.ru/20211030/bezumie-1756964747.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757682093_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_abf5bbe1f4fd78075d7393013cbbb07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, ситуация на украине
04:13 04.11.2021 (обновлено: 10:33 04.11.2021)
 
На Украине заявили о провале борьбы с русским языком

Языковой омбудсмен Креминь заявил о провале борьбы на Украине с русским языком

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИнформационный стенд с объявлениями
Информационный стенд с объявлениями - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый "украинский русский". С таким утверждением в эфире интернет-радио "Голос ФМ" выступил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
По его мнению, русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами". "Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины", - заявил он.
На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.
Конституционный суд счел, что закон нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера Николай Васильевич Гоголь - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 01:50Культура
На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно да и незачем.
 
В миреУкраинаСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детей
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
Лента новостейМолния
При пожаре в частном доме под Волгоградом погибли двое детейПетербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции