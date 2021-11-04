https://ria.ru/20211104/yazyk-1757668020.html
Русский язык одолел Украину
На Украине заявили о провале борьбы с русским языком - РИА Новости, 04.11.2021
Русский язык одолел Украину
На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый "украинский русский". С таким утверждением в эфире интернет-радио... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T04:13
2021-11-04T04:13
2021-11-04T10:33
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый "украинский русский". С таким утверждением в эфире интернет-радио "Голос ФМ" выступил языковой омбудсмен Тарас Креминь.По его мнению, русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами". "Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины", - заявил он.На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.Конституционный суд счел, что закон нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно да и незачем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, ситуация на украине
04:13 04.11.2021 (обновлено: 10:33 04.11.2021)
На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
Языковой омбудсмен Креминь заявил о провале борьбы на Украине с русским языком
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
На Украине
почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый "украинский русский". С таким утверждением в эфире интернет-радио "Голос ФМ"
выступил языковой омбудсмен Тарас Креминь.
По его мнению, русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами". "Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины", - заявил он.
На Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу.
Конституционный суд счел, что закон нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно да и незачем.