Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/yarosh-1757752424.html
У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош
У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош - РИА Новости, 04.11.2021
У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош
Бывший глава "Правого сектора"* и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош сказал, что верховный главнокомандующий, украинский... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:08
2021-11-04T22:08
в мире
владимир зеленский
новые времена
дмитрий ярош
правый сектор
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114150/09/1141500905_0:22:2768:1579_1920x0_80_0_0_07a3f8f5eebe9804bbf13cb96fb5f0d3.jpg
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош сказал, что верховный главнокомандующий, украинский президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета среди военных.Ранее Ярош на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. "Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций."Если честно, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего, но при этом какие-то шаги делаются", - сказал Ярош радиостанции "Новое время" в четверг, отвечая на вопрос, удалось ли Зеленскому завоевать авторитет среди военных.По его словам, завоевать авторитет сложно, когда вопросы материального обеспечения армии не решаются в достаточном объеме, когда нет стимуляции зарплатами и социальными выплатами. "Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве, находится в должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", - добавил он.Ярош заявил, что на своей должности будет привлекать добровольцев к укреплению вооруженных сил страны и работать с молодежью допризывного возраста. "Главной моей задачей будет привлечение в случае необходимости добровольческого человеческого потенциала к укреплению вооруженных сил Украины, работа с молодежью допризывного возраста и еще очень много задач: по территориальной обороне, по другим вещам, я не обо всем могу говорить", - уточнил Ярош.По его словам, добровольцы будут "мотивированным резервом" украинской армии. Он сказал, что сейчас в Донбассе нет активных боевых действий, поэтому в широкомасштабном присутствии добровольцев нет необходимости. Но в случае развертывания конфликта будут задействованы "тысячи людей". Ярош сказал, что сейчас добровольческое движение в Донбассе представлено в основном медиками.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211104/demarsh-1757690459.html
https://ria.ru/20210917/ukraina-1750442644.html
https://ria.ru/20210916/strategiya-1750251058.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114150/09/1141500905_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_373dcd608d80eb10768b43d92b880eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, владимир зеленский, новые времена, дмитрий ярош, правый сектор, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, валерий залужный
22:08 04.11.2021
 
У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош

Экс-лидер "Правого сектора"* Ярош заявил, что у Зеленского нет большого авторитета в армии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош
Лидер организации Правый сектор* Дмитрий Ярош - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош сказал, что верховный главнокомандующий, украинский президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета среди военных.
Ранее Ярош на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. "Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 11:56
Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
"Если честно, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего, но при этом какие-то шаги делаются", - сказал Ярош радиостанции "Новое время" в четверг, отвечая на вопрос, удалось ли Зеленскому завоевать авторитет среди военных.
По его словам, завоевать авторитет сложно, когда вопросы материального обеспечения армии не решаются в достаточном объеме, когда нет стимуляции зарплатами и социальными выплатами. "Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве, находится в должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", - добавил он.
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 05:42
"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
Ярош заявил, что на своей должности будет привлекать добровольцев к укреплению вооруженных сил страны и работать с молодежью допризывного возраста. "Главной моей задачей будет привлечение в случае необходимости добровольческого человеческого потенциала к укреплению вооруженных сил Украины, работа с молодежью допризывного возраста и еще очень много задач: по территориальной обороне, по другим вещам, я не обо всем могу говорить", - уточнил Ярош.
По его словам, добровольцы будут "мотивированным резервом" украинской армии. Он сказал, что сейчас в Донбассе нет активных боевых действий, поэтому в широкомасштабном присутствии добровольцев нет необходимости. Но в случае развертывания конфликта будут задействованы "тысячи людей". Ярош сказал, что сейчас добровольческое движение в Донбассе представлено в основном медиками.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 01:27
Экс-депутат Рады заявила, что военную стратегию Украины утверждали в США
 
В миреВладимир ЗеленскийНовые временаДмитрий ЯрошПравый секторДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе