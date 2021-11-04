https://ria.ru/20211104/yarosh-1757752424.html

У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош

У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош - РИА Новости, 04.11.2021

У Зеленского нет большого авторитета в армии, заявил Ярош

Бывший глава "Правого сектора"* и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош сказал, что верховный главнокомандующий, украинский... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T22:08

2021-11-04T22:08

2021-11-04T22:08

в мире

владимир зеленский

новые времена

дмитрий ярош

правый сектор

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россия

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший глава "Правого сектора"* и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош сказал, что верховный главнокомандующий, украинский президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета среди военных.Ранее Ярош на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. "Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций."Если честно, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего, но при этом какие-то шаги делаются", - сказал Ярош радиостанции "Новое время" в четверг, отвечая на вопрос, удалось ли Зеленскому завоевать авторитет среди военных.По его словам, завоевать авторитет сложно, когда вопросы материального обеспечения армии не решаются в достаточном объеме, когда нет стимуляции зарплатами и социальными выплатами. "Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве, находится в должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", - добавил он.Ярош заявил, что на своей должности будет привлекать добровольцев к укреплению вооруженных сил страны и работать с молодежью допризывного возраста. "Главной моей задачей будет привлечение в случае необходимости добровольческого человеческого потенциала к укреплению вооруженных сил Украины, работа с молодежью допризывного возраста и еще очень много задач: по территориальной обороне, по другим вещам, я не обо всем могу говорить", - уточнил Ярош.По его словам, добровольцы будут "мотивированным резервом" украинской армии. Он сказал, что сейчас в Донбассе нет активных боевых действий, поэтому в широкомасштабном присутствии добровольцев нет необходимости. Но в случае развертывания конфликта будут задействованы "тысячи людей". Ярош сказал, что сейчас добровольческое движение в Донбассе представлено в основном медиками.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211104/demarsh-1757690459.html

https://ria.ru/20210917/ukraina-1750442644.html

https://ria.ru/20210916/strategiya-1750251058.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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в мире, владимир зеленский, новые времена, дмитрий ярош, правый сектор, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, валерий залужный