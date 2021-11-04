https://ria.ru/20211104/vypiski-1757686022.html
В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 31 928 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 477 366 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:08
2021-11-04T11:08
2021-11-04T11:08
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_d1aaaebbc19a47bf5f8b236bf0de3157.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 31 928 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 477 366 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 477 366", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 6633 человека, в Санкт-Петербурге - 3354, в Подмосковье - 3285.
https://ria.ru/20211104/mutatsii-1757663902.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_2b5854fb56444ca8c5d9c11e33f94d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19