https://ria.ru/20211104/vypiski-1757686022.html

В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

В России за сутки выписали 31 928 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 31 928 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 477 366 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:08

2021-11-04T11:08

2021-11-04T11:08

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 31 928 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 477 366 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 477 366", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 6633 человека, в Санкт-Петербурге - 3354, в Подмосковье - 3285.

https://ria.ru/20211104/mutatsii-1757663902.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии