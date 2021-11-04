https://ria.ru/20211104/vulkan-1757674714.html

На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс

На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс - РИА Новости, 04.11.2021

На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс

Пепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров, произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщил в четверг сотрудник института вулканологии РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T08:41

2021-11-04T08:41

2021-11-04T08:41

общество

петропавловск-камчатский

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя - РИА Новости. Пепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров, произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщил в четверг сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников."Третьего ноября в 19.20 (10.20 мск) на Карымском вулкане произошло сильное извержение. Пепловый выброс поднялся до высоты 10 км над уровнем моря. Кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксид серы)", - написал Мельников на своей странице в Instagram.По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепел распространился более, чем на 600 километров.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.

https://ria.ru/20211030/izverzhenie-1756969550.html

https://ria.ru/20211020/kuban-1755345173.html

петропавловск-камчатский

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общество, петропавловск-камчатский, российская академия наук