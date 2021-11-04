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На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс
На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс - РИА Новости, 04.11.2021
На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс
Пепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров, произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщил в четверг сотрудник института вулканологии РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:41
2021-11-04T08:41
2021-11-04T08:41
общество
петропавловск-камчатский
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 ноя - РИА Новости. Пепловый выброс, облако которого растянулось на сотни километров, произошел на вулкане Карымский на Камчатке, сообщил в четверг сотрудник института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников."Третьего ноября в 19.20 (10.20 мск) на Карымском вулкане произошло сильное извержение. Пепловый выброс поднялся до высоты 10 км над уровнем моря. Кроме пепла в атмосферу выброшено большое количество вулканического газа (диоксид серы)", - написал Мельников на своей странице в Instagram.По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепел распространился более, чем на 600 километров.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
https://ria.ru/20211030/izverzhenie-1756969550.html
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петропавловск-камчатский
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общество, петропавловск-камчатский, российская академия наук
На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс
На Карымском вулкане произошел выброс, облако которого поднялось на десять километров