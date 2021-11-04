https://ria.ru/20211104/vaktsiny-1757672140.html
Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19
Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19
Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, не дожидаясь встречных предложений Запада, заявил РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T07:57
2021-11-04T07:57
2021-11-04T07:57
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, не дожидаясь встречных предложений Запада, заявил РИА Новости уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.Он добавил что "все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России"."Потом "посчитаемся" и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!" - заключил бизнес-омбудсмен.На данный момент Всемирной организацией здравоохранения одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html
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Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19
Бизнес-омбудсмен Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19