https://ria.ru/20211104/vaktsiny-1757672140.html

Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021

Титов предложил разрешить в России все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, не дожидаясь встречных предложений Запада, заявил РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T07:57

2021-11-04T07:57

2021-11-04T07:57

распространение коронавируса

общество

johnson & johnson

воз

astrazeneca

здоровье - общество

борис титов

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от коронавируса, не дожидаясь встречных предложений Запада, заявил РИА Новости уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов.Он добавил что "все прививки от COVID-19, получившие одобрение ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России"."Потом "посчитаемся" и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!" - заключил бизнес-омбудсмен.На данный момент Всемирной организацией здравоохранения одобрены вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac.

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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