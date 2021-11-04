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Российские и израильские врачи призвали онкобольных привиться от COVID-19
Российские и израильские врачи призвали онкобольных привиться от COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2021
Российские и израильские врачи призвали онкобольных привиться от COVID-19
Врачи из Израиля и РФ в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay согласились в рекомендации онкологическим больным вакцинироваться от COVID-19,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:41
2021-11-04T20:41
распространение коронавируса
вакцинация
израиль
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя - РИА Новости. Врачи из Израиля и РФ в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay согласились в рекомендации онкологическим больным вакцинироваться от COVID-19, говорится в пресс-релизе израильской Ассоциации медицинского туризма, поступившего в распоряжение РИА Новости."На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса", - говорится в пресс-релизе.В конференции приняли участие около 1000 специалистов из России, Израиля, Австрии, Швеции, Белоруссии, Армении, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Турции и других старн. Лекторами выступили 4 израильских онколога, которые поделились своим опытом и новейшими технологиями в лечении онкологических заболеваний, в частности иммунотерапии при раке легких, комплексному подходу к лечению метастатического рака молочной железы, паллиативной помощи.Отмечается, что российский опыт и разработки вызвали большой интерес у иностранных коллег и было принято решение о более активном развитии сотрудничества между российскими и израильскими онкологами."Мы очень рады, что на одной площадки мы собрали ведущих онкологов из многих стран. Специалисты из первых уст смогли узнать об израильском опыте в лечении онкологии. Наша конференция прошла в годовщину 30-летия возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем, а также особое внимание уделили теме онкологии легких, ноябрь - это месяц повышенной осведомленности о факторах риска и ранней диагностике этого заболевания", - сказал председатель израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон.
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вакцинация, израиль, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19
20:41 04.11.2021
 
Российские и израильские врачи призвали онкобольных привиться от COVID-19

Российские и израильские врачи порекомендовали онкобольным привиться от COVID-19

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя - РИА Новости. Врачи из Израиля и РФ в ходе международной конференции по онкологии IsraelMedDay согласились в рекомендации онкологическим больным вакцинироваться от COVID-19, говорится в пресс-релизе израильской Ассоциации медицинского туризма, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"На международной конференции по онкологии IsraelMedDay доктор Дэмиен Урбан, возглавляющий онкологическое отделение больницы им. Хаима Шибы вместе со своим израильским коллегой Ириной Живелюк однозначно поддержали директора Центра онкологии Сеченовского Университета профессора Игоря Решетова в рекомендации вакцинироваться от коронавируса", - говорится в пресс-релизе.
Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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В конференции приняли участие около 1000 специалистов из России, Израиля, Австрии, Швеции, Белоруссии, Армении, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Турции и других старн. Лекторами выступили 4 израильских онколога, которые поделились своим опытом и новейшими технологиями в лечении онкологических заболеваний, в частности иммунотерапии при раке легких, комплексному подходу к лечению метастатического рака молочной железы, паллиативной помощи.
Отмечается, что российский опыт и разработки вызвали большой интерес у иностранных коллег и было принято решение о более активном развитии сотрудничества между российскими и израильскими онкологами.
"Мы очень рады, что на одной площадки мы собрали ведущих онкологов из многих стран. Специалисты из первых уст смогли узнать об израильском опыте в лечении онкологии. Наша конференция прошла в годовщину 30-летия возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем, а также особое внимание уделили теме онкологии легких, ноябрь - это месяц повышенной осведомленности о факторах риска и ранней диагностике этого заболевания", - сказал председатель израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон.
 
Распространение коронавирусаВакцинацияИзраильКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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