https://ria.ru/20211104/vaktsina-1757675815.html

Вакцину компании Pfizer начнут поставлять в Казахстан с 8 ноября

Вакцину компании Pfizer начнут поставлять в Казахстан с 8 ноября - РИА Новости, 04.11.2021

Вакцину компании Pfizer начнут поставлять в Казахстан с 8 ноября

Поставки вакцины от коронавируса компании Pfizer в Казахстан начнутся 8 ноября, сообщил заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T09:00

2021-11-04T09:00

2021-11-04T09:00

в мире

казахстан

оаэ

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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НУР-СУЛТАН, 4 ноя - РИА Новости. Поставки вакцины от коронавируса компании Pfizer в Казахстан начнутся 8 ноября, сообщил заместитель министра здравоохранения Марат Шоранов."Ожидается поставка вакцин Pfizer в период с 8 по 14 ноября текущего года", - сказал Шоранов журналистам в четверг в кулуарах правительства.По его словам, вакцины поступят в объеме согласно договорным обязательствам: четыре миллиона доз для двух миллионов человек."Соответствующая работа сейчас с регионами проведена. В каждый регион, как и другие вакцины, (Pfizer) будет распределено в зависимости от численности населения", - добавил замминистра.Глава минздрава Алексей Цой 6 октября сообщил, что Казахстан подписал финальный контракт с компанией Pfizer на поставку в республику порядка 4 миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее ведомство поясняло, что вакцина Pfizer в первую очередь будет использоваться для добровольной иммунизации подростков в возрасте 12-17 лет и беременных женщин, так как это единственная вакцина, рекомендованная для лиц этой категории, поскольку доказаны ее эффективность и безопасность.Для вакцинации в стране сейчас доступны пять вакцин - российская вакцина "Спутник V", выпускаемая на Карагандинском фармацевтическом комплексе, казахстанский препарат QazVac, произведенная в ОАЭ вакцина Hayat-Vax китайской компании Sinopharm, CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd, а также вакцина Vero Cell компании Sinopharm, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов. Кроме того, в июле минздрав зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757585937.html

казахстан

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в мире, казахстан, оаэ, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech