Нацсовет Украины по ТВ подал иск о лишении лицензии телеканала "НАШ"
Нацсовет Украины по телевидению подал иск о лишении лицензии телеканала "НАШ"
Причиной такого решения стало вышедшее в эфир интервью экс-депутата Верховной рады от "Партии регионов" Елены Бондаренко, которая использовала в своих речах, по заявлению регулятора, "украинофобскую лексику". Интервью семь раз выходило в эфир в повторе, при этом нарушения исправлены не были.
"Формат передачи – интервью - не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать нормы законодательства о прекращении правонарушения в эфире", - подчеркивает регулятор.
В Нацсовете подчеркнули, что, приглашая в эфир Бондаренко, редакция должна была "учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья". "Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365", - сообщается на сайте. Кроме того, на ООО "Наша Прага" наложен штраф в 25% от суммы лицензионного сбора, что составляет 4,6 тысячи долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей.
Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан". Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов.
23 августа, 13:56В Киеве сотрудники телеканала "НАШ" устроили акцию протеста