https://ria.ru/20211104/ukraina-1757746006.html

Нацсовет Украины по ТВ подал иск о лишении лицензии телеканала "НАШ"

Нацсовет Украины по ТВ подал иск о лишении лицензии телеканала "НАШ" - РИА Новости, 04.11.2021

Нацсовет Украины по ТВ подал иск о лишении лицензии телеканала "НАШ"

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обратился в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", а также оштрафовал "Макси-ТВ",... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:47

2021-11-04T20:47

2021-11-04T20:47

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обратился в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ", а также оштрафовал "Макси-ТВ", который транслирует передачи канала "НАШ", сообщила пресс-служба регулятора.Причиной такого решения стало вышедшее в эфир интервью экс-депутата Верховной рады от "Партии регионов" Елены Бондаренко, которая использовала в своих речах, по заявлению регулятора, "украинофобскую лексику". Интервью семь раз выходило в эфир в повторе, при этом нарушения исправлены не были."Формат передачи – интервью - не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать нормы законодательства о прекращении правонарушения в эфире", - подчеркивает регулятор.В Нацсовете подчеркнули, что, приглашая в эфир Бондаренко, редакция должна была "учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостья". "Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО "НАШ 365", - сообщается на сайте. Кроме того, на ООО "Наша Прага" наложен штраф в 25% от суммы лицензионного сбора, что составляет 4,6 тысячи долларов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и ассоциируются с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Также Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей.Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан". Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов.

https://ria.ru/20211030/telekanal-1757027767.html

https://ria.ru/20210823/protest-1746862870.html

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в мире, украина, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, виктор медведчук, 112 украина , тарас козак, россия