https://ria.ru/20211104/ukraina-1757729680.html
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады - РИА Новости, 04.11.2021
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Гео Лерос, который показал... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T18:18
2021-11-04T18:18
2021-11-04T22:03
в мире
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владимир зеленский
андрей ермак
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Гео Лерос, который показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, себя полностью дискредитировал.Лерос в четверг в ходе выступления в Раде показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, который присутствовал в зале парламента. В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего депутат показал непристойный жест в сторону сидевшего в зале Зеленского и главы его офиса."Человек (Лерос – ред.) себя полностью дискредитировал", - цитирует Никифорова издание "Украинская правда".Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время его выступления с парламентской трибуны. По закону, он может быть отстранен от работы в парламенте на пять пленарных дней.
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, руслан стефанчук
18:18 04.11.2021 (обновлено: 22:03 04.11.2021)
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал поведение депутата Лероса в Верховной Раде