https://ria.ru/20211104/ukraina-1757729680.html

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады - РИА Новости, 04.11.2021

Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал неприличный жест депутата Рады

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Гео Лерос, который показал... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T18:18

2021-11-04T18:18

2021-11-04T22:03

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украина

владимир зеленский

андрей ермак

руслан стефанчук

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что исключенный из фракции "Слуга народа" депутат Гео Лерос, который показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, себя полностью дискредитировал.Лерос в четверг в ходе выступления в Раде показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, который присутствовал в зале парламента. В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего депутат показал непристойный жест в сторону сидевшего в зале Зеленского и главы его офиса."Человек (Лерос – ред.) себя полностью дискредитировал", - цитирует Никифорова издание "Украинская правда".Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время его выступления с парламентской трибуны. По закону, он может быть отстранен от работы в парламенте на пять пленарных дней.

https://ria.ru/20211104/ukraina-1757703229.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, руслан стефанчук