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В Киеве заявили, что Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину
В Киеве заявили, что Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину - РИА Новости, 04.11.2021
В Киеве заявили, что Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину
В ноябре Россия ограничила поставки сжиженного газа на Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов, заявил глава комитета Верховной рады по... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:53
2021-11-04T16:53
2021-11-04T17:23
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андрей герус
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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. В ноябре Россия ограничила поставки сжиженного газа на Украину до 30% от задекларированных экспортерами объемов, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Геру."Такое ограничение в ноябре не должно оказать существенного влияния на украинский рынок", — написал он в Telegram-канале.По его словам, экспортеры традиционно завышали декларируемые объемы поставок. Кроме того, в ноябре низкая активность по таким закупкам.Ранее Герус сообщил, что с 1 ноября Москва прекращает поставки угля для украинских ТЭС.По данным украинской Консалтинговой группы А-95, за последние девять месяцев поставки сжиженного газа из-за рубежа составили 1,14 миллиона тонн — это на 31 тысячу тонн — или на 2,6% — меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейший поставщик — торговая компания "Гран-При Ойл".
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экономика, украина, верховная рада украины, андрей герус, россия
16:53 04.11.2021 (обновлено: 17:23 04.11.2021)
В Киеве заявили, что Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину
В Киеве заявили, что Россия в ноябре ограничила поставки сжиженного газа на Украину до 30%
КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости.
В ноябре Россия
ограничила поставки сжиженного газа на Украину
до 30% от задекларированных экспортерами объемов, заявил глава комитета Верховной рады
по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Геру
.
"Такое ограничение в ноябре не должно оказать существенного влияния на украинский рынок", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, экспортеры традиционно завышали декларируемые объемы поставок. Кроме того, в ноябре низкая активность по таким закупкам.
Ранее Герус сообщил, что с 1 ноября Москва прекращает поставки угля для украинских ТЭС.
По данным украинской Консалтинговой группы А-95, за последние девять месяцев поставки сжиженного газа из-за рубежа составили 1,14 миллиона тонн — это на 31 тысячу тонн — или на 2,6% — меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Крупнейший поставщик — торговая компания "Гран-При Ойл".