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Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию - РИА Новости, 04.11.2021
Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:21
2021-11-04T15:21
в мире
украина
виктор янукович
донбасс
александр корниенко
алексей резников
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ.Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года."Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами", - цитирует Резникова агентство УНИАН в четверг.По словам Резникова, у него есть мечты о том, чтобы страна перешла на профессиональную армию."Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и (могут – ред.) быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв", - добавил он.В 2013 году президент Украины Виктор Янукович подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.
https://ria.ru/20211104/reznikov-1757691332.html
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в мире, украина, виктор янукович, донбасс, александр корниенко, алексей резников
15:21 04.11.2021
 
Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию

Новый глава минобороны Украины Алексей Резников допустил отмену призыва в армию

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoМинистр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ.
Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 12:06
Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
"Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами", - цитирует Резникова агентство УНИАН в четверг.
По словам Резникова, у него есть мечты о том, чтобы страна перешла на профессиональную армию.
"Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и (могут – ред.) быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв", - добавил он.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 14:54
Новым вице-премьером Украины стала Юлия Свириденко
 
В миреУкраинаВиктор ЯнуковичДонбассАлександр КорниенкоАлексей Резников
 
 
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