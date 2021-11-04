Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
Новый глава минобороны Украины Алексей Резников допустил отмену призыва в армию
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoМинистр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной рады Украины
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ.
Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года.
"Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами", - цитирует Резникова агентство УНИАН в четверг.
По словам Резникова, у него есть мечты о том, чтобы страна перешла на профессиональную армию.
"Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и (могут – ред.) быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв", - добавил он.
В 2013 году президент Украины Виктор Янукович подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.