https://ria.ru/20211104/ukraina-1757708058.html

Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию

Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию - РИА Новости, 04.11.2021

Новый глава минобороны Украины допустил отмену призыва в армию

Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:21

2021-11-04T15:21

2021-11-04T15:21

в мире

украина

виктор янукович

донбасс

александр корниенко

алексей резников

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что допускает отмену в стране обязательного призыва в армию в рамках реформ.Парламент Украины в четверг по предложению президента назначил бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Ранее глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко заявил, что Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года."Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть ощущение, но я хочу его проверить, проговорив с экспертами", - цитирует Резникова агентство УНИАН в четверг.По словам Резникова, у него есть мечты о том, чтобы страна перешла на профессиональную армию."Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной. И тогда у нас не будет стоять вопрос о призыве ребят-студентов. Мои надежды на новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны. Возможно, это и будет тем, как раз заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и (могут – ред.) быть в реестре территориальной обороны. И это как раз и будет наш с вами мобилизационный резерв", - добавил он.В 2013 году президент Украины Виктор Янукович подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.

https://ria.ru/20211104/reznikov-1757691332.html

https://ria.ru/20211104/ministr-1757705506.html

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в мире, украина, виктор янукович, донбасс, александр корниенко, алексей резников