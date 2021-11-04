https://ria.ru/20211104/ukraina-1757703229.html

Депутат Рады показал Зеленскому палец и назвал предателем

Неприличный жест депутата Рады в сторону Зеленского попал на видео - РИА Новости, 04.11.2021

Депутат Рады показал Зеленскому палец и назвал предателем

"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен скандал в Верховной раде с участием депутата Гео Лероса, исключенного из фракции пропрезидентской партии... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:34

2021-11-04T14:34

2021-11-04T15:06

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

гео лерос

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен скандал в Верховной раде с участием депутата Гео Лероса, исключенного из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа".Во время выступления парламентарий подчеркнул, что "не боится говорить правду", и назвал Владимира Зеленского "главным предателем страны". После этого Леросу отключили микрофон. Однако он продолжил гневную речь, а уходя, показал в сторону украинского лидера и его помощника неприличный жест.Как позднее заявил Лерос, его выпад был адресован самому президенту и главе его офиса.Фракция партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку поведению депутата во время выступления с трибуны и вынести соответствующее решение. По закону, народного избранника могут отстранить от работы в парламенте на пять пленарных дней.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/konets-1757491099.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, гео лерос