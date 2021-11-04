https://ria.ru/20211104/ukraina-1757703229.html
Депутат Рады показал Зеленскому палец и назвал предателем
Неприличный жест депутата Рады в сторону Зеленского попал на видео - РИА Новости, 04.11.2021
Депутат Рады показал Зеленскому палец и назвал предателем
"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен скандал в Верховной раде с участием депутата Гео Лероса, исключенного из фракции пропрезидентской партии... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:34
2021-11-04T14:34
2021-11-04T15:06
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
гео лерос
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен скандал в Верховной раде с участием депутата Гео Лероса, исключенного из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа".Во время выступления парламентарий подчеркнул, что "не боится говорить правду", и назвал Владимира Зеленского "главным предателем страны". После этого Леросу отключили микрофон. Однако он продолжил гневную речь, а уходя, показал в сторону украинского лидера и его помощника неприличный жест.Как позднее заявил Лерос, его выпад был адресован самому президенту и главе его офиса.Фракция партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку поведению депутата во время выступления с трибуны и вынести соответствующее решение. По закону, народного избранника могут отстранить от работы в парламенте на пять пленарных дней.
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, гео лерос
14:34 04.11.2021 (обновлено: 15:06 04.11.2021)
Неприличный жест депутата Рады в сторону Зеленского попал на видео
Опубликовано видео с депутатом Рады Леросом, показавшим неприличный жест Зеленскому
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен скандал в Верховной раде с участием депутата Гео Лероса, исключенного из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа".
Во время выступления парламентарий подчеркнул, что "не боится говорить правду", и назвал Владимира Зеленского "главным предателем страны". После этого Леросу отключили микрофон. Однако он продолжил гневную речь, а уходя, показал в сторону украинского лидера и его помощника неприличный жест.
Как позднее заявил Лерос, его выпад был адресован самому президенту и главе его офиса.
Фракция партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку поведению депутата во время выступления с трибуны и вынести соответствующее решение. По закону, народного избранника могут отстранить от работы в парламенте на пять пленарных дней.