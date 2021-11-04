https://ria.ru/20211104/ukraina-1757702996.html
Помощница госсекретаря США прибыла в Киев
Помощница госсекретаря США прибыла в Киев - РИА Новости, 04.11.2021
Помощница госсекретаря США прибыла в Киев
Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба посольства США в Украине. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:30
2021-11-04T14:30
2021-11-04T14:30
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба посольства США в Украине."Помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства. Кулеба заявил, что заседание комиссии пройдет в Вашингтоне 10 ноября.
https://ria.ru/20211104/strategiya-1757688125.html
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в мире, сша, вашингтон (город), европа, владимир зеленский
Помощница госсекретаря США прибыла в Киев
Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла в Киев