https://ria.ru/20211104/ukraina-1757702996.html

Помощница госсекретаря США прибыла в Киев

Помощница госсекретаря США прибыла в Киев - РИА Новости, 04.11.2021

Помощница госсекретаря США прибыла в Киев

Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба посольства США в Украине. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:30

2021-11-04T14:30

2021-11-04T14:30

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вашингтон (город)

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Помощница государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла с визитом в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба посольства США в Украине."Помощница Госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид сегодня находится с визитом в Киеве, чтобы подтвердить наше стратегическое партнерство, приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сотрудничество в направлении евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства. Кулеба заявил, что заседание комиссии пройдет в Вашингтоне 10 ноября.

https://ria.ru/20211104/strategiya-1757688125.html

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в мире, сша, вашингтон (город), европа, владимир зеленский