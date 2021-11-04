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СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины
СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины - РИА Новости, 04.11.2021
СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины
Служба безопасности Украины заявила, что за кибератаками, который осуществлялись на госорганы страны с 2014 года, стоят российские спецслужбы. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:12
2021-11-04T14:12
в мире
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что за кибератаками, который осуществлялись на госорганы страны с 2014 года, стоят российские спецслужбы."Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети интернет", - говорится в сообщении СБУ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.Как утверждает СБУ, "хакерская группировка Armagedon" связана со спецслужбами РФ и прицельно "работала" по Украине.По данным пресс-службы, пятерым участникам группировки сообщили о подозрении по статье "государственная измена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.В сообщении утверждается, что эта группировка с 2014 года осуществила более 5 тысяч кибератак и пыталась "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем, в частности, основными целями хакеров был контроль над объектами критической инфраструктуры; похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом; проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировка информационных систем.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kiberataki-1757634868.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/patrushev-1756529112.html
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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия
14:12 04.11.2021
 
СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины

СБУ обвинила Россию в кибератаках, осуществлявшихся с 2014 года на госорганы Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что за кибератаками, который осуществлялись на госорганы страны с 2014 года, стоят российские спецслужбы.
"Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети интернет", - говорится в сообщении СБУ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 19:33В мире
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Как утверждает СБУ, "хакерская группировка Armagedon" связана со спецслужбами РФ и прицельно "работала" по Украине.
По данным пресс-службы, пятерым участникам группировки сообщили о подозрении по статье "государственная измена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В сообщении утверждается, что эта группировка с 2014 года осуществила более 5 тысяч кибератак и пыталась "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем, в частности, основными целями хакеров был контроль над объектами критической инфраструктуры; похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом; проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировка информационных систем.
РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.
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В миреУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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