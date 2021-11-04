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СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины

СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины - РИА Новости, 04.11.2021

СБУ обвинила Россию в кибератаках на госорганы Украины

Служба безопасности Украины заявила, что за кибератаками, который осуществлялись на госорганы страны с 2014 года, стоят российские спецслужбы. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:12

2021-11-04T14:12

2021-11-04T14:12

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что за кибератаками, который осуществлялись на госорганы страны с 2014 года, стоят российские спецслужбы."Украинской спецслужбе удалось поименно установить злоумышленников, перехватить их разговоры, а также получить доказательства их причастности к атакам. И это при том, что они использовали свои вирусные программы ФСБ, а также средства анонимизации и "прикрытия" в сети интернет", - говорится в сообщении СБУ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.Как утверждает СБУ, "хакерская группировка Armagedon" связана со спецслужбами РФ и прицельно "работала" по Украине.По данным пресс-службы, пятерым участникам группировки сообщили о подозрении по статье "государственная измена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.В сообщении утверждается, что эта группировка с 2014 года осуществила более 5 тысяч кибератак и пыталась "заразить" более полутора тысяч правительственных компьютерных систем, в частности, основными целями хакеров был контроль над объектами критической инфраструктуры; похищение и сбор разведывательных данных, включая информацию с ограниченным доступом; проведение акций информационно-психологического воздействия; блокировка информационных систем.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kiberataki-1757634868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/patrushev-1756529112.html

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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, россия