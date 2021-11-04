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Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского
Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского - РИА Новости, 04.11.2021
Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского
Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Гео Лерос в ходе выступления в Верховной раде показал неприличный жест главе офиса... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T13:36
2021-11-04T13:36
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
андрей ермак
алексей резников
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Гео Лерос в ходе выступления в Верховной раде показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, который присутствовал в зале парламента.Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса в четверг утром прибыли в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост был избран бывший вице-премьер Алексей Резников.В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего Лерос показал неприличный жест в сторону сидевшего в зале главы офиса Зеленского.Позже Лерос пояснил, что показывал жест не только Ермаку, но и Зеленскому. "Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть", - заявил он.В свою очередь фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время его выступления с парламентской трибуны. По закону, он может быть отстранен от работы в парламенте на пять пленарных дней.
https://ria.ru/20210925/oskar-1751777528.html
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак, алексей резников
13:36 04.11.2021
 
Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского

Депутат Рады Лерос на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Гео Лерос в ходе выступления в Верховной раде показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, который присутствовал в зале парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса в четверг утром прибыли в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост был избран бывший вице-премьер Алексей Резников.
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В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего Лерос показал неприличный жест в сторону сидевшего в зале главы офиса Зеленского.
Позже Лерос пояснил, что показывал жест не только Ермаку, но и Зеленскому. "Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть", - заявил он.
В свою очередь фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время его выступления с парламентской трибуны. По закону, он может быть отстранен от работы в парламенте на пять пленарных дней.
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В миреВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАндрей ЕрмакАлексей Резников
 
 
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