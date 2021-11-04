https://ria.ru/20211104/ukraina-1757698810.html

Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского

Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского - РИА Новости, 04.11.2021

Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского

Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Гео Лерос в ходе выступления в Верховной раде показал неприличный жест главе офиса... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:36

2021-11-04T13:36

2021-11-04T13:36

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

андрей ермак

алексей резников

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КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Гео Лерос в ходе выступления в Верховной раде показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, который присутствовал в зале парламента.Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса в четверг утром прибыли в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост был избран бывший вице-премьер Алексей Резников.В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего Лерос показал неприличный жест в сторону сидевшего в зале главы офиса Зеленского.Позже Лерос пояснил, что показывал жест не только Ермаку, но и Зеленскому. "Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть", - заявил он.В свою очередь фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время его выступления с парламентской трибуны. По закону, он может быть отстранен от работы в парламенте на пять пленарных дней.

https://ria.ru/20210925/oskar-1751777528.html

https://ria.ru/20210909/draka-1749322037.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак, алексей резников