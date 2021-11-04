Депутат Рады на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского
Депутат Рады Лерос на заседании показал неприличный жест главе офиса Зеленского
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Гео Лерос в ходе выступления в Верховной раде показал неприличный жест главе офиса президента Андрею Ермаку, который присутствовал в зале парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса в четверг утром прибыли в парламент для того, чтобы по своей квоте представить кандидата на пост министра обороны. На это пост был избран бывший вице-премьер Алексей Резников.
В ходе рассмотрения вопроса Лерос с трибуны парламента начал публично оскорблять президента и главу его офиса. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После чего Лерос показал неприличный жест в сторону сидевшего в зале главы офиса Зеленского.
Позже Лерос пояснил, что показывал жест не только Ермаку, но и Зеленскому. "Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть", - заявил он.
В свою очередь фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение относительно поведения народного депутата Гео Лероса во время его выступления с парламентской трибуны. По закону, он может быть отстранен от работы в парламенте на пять пленарных дней.
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