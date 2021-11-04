https://ria.ru/20211104/ukraina-1757693947.html

В Госдуме ответили на заявления Киева об операции при конфликте с Россией

В Госдуме ответили на заявления Киева об операции при конфликте с Россией - РИА Новости, 04.11.2021

В Госдуме ответили на заявления Киева об операции при конфликте с Россией

Заявления украинской стороны о подготовке плана операции на случай конфликта с Россией можно назвать провокацией, такие действия развивают напряженность в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T12:34

2021-11-04T12:34

2021-11-04T12:34

киев

турция

дмитрий песков

министерство обороны украины

госдума рф

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заявления украинской стороны о подготовке плана операции на случай конфликта с Россией можно назвать провокацией, такие действия развивают напряженность в регионе, тогда как РФ готова отвечать на эти действия в рамках международных площадок, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией."Мы все чаще слышим бездумные заявления Зеленского и эти заявления, наверное, не звучали бы, если бы не было молчаливого нереагирования на это западных стран с одной стороны, и с другой стороны, молчаливой поддержки всех его действий", - подчеркнул Чепа.Как добавил политик, на Украине не понимаю, что "такие провокации лишь только усугубляют поведенческую ситуацию, развивают напряженность в регионе и, естественно, приводят к определенной конфронтации". Среди таких "провокаций" депутат отметил недавнее заявление украинского министра иностранных дел о закупке турецких беспилотников для "сдерживания" России.Как констатировал депутат, Россия готова отвечать на подобные действия, в том числе в рамках выступления на международных площадках.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.

https://ria.ru/20211104/plan-1757670342.html

https://ria.ru/20211103/sovet-1757491821.html

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