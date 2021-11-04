В Госдуме ответили на заявления Киева об операции при конфликте с Россией
В Госдуме заявления Украины о плане на случай конфликта с Россией назвали провокацией
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Заявления украинской стороны о подготовке плана операции на случай конфликта с Россией можно назвать провокацией, такие действия развивают напряженность в регионе, тогда как РФ готова отвечать на эти действия в рамках международных площадок, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией.
"Мы все чаще слышим бездумные заявления Зеленского и эти заявления, наверное, не звучали бы, если бы не было молчаливого нереагирования на это западных стран с одной стороны, и с другой стороны, молчаливой поддержки всех его действий", - подчеркнул Чепа.
Как добавил политик, на Украине не понимаю, что "такие провокации лишь только усугубляют поведенческую ситуацию, развивают напряженность в регионе и, естественно, приводят к определенной конфронтации". Среди таких "провокаций" депутат отметил недавнее заявление украинского министра иностранных дел о закупке турецких беспилотников для "сдерживания" России.
"Провокации такие могут привести к очень опасным последствиям, и мы это видим с вами на примере тех же дронов, которые Турция поставляла якобы для обороны, для ведения какой-то разведывательной работы", - отметил парламентарий.
Как констатировал депутат, Россия готова отвечать на подобные действия, в том числе в рамках выступления на международных площадках.
"Россия не может не реагировать на угрозы в свой адрес независимо от того, откуда они исходят. Мы реагируем на это и готовы будем, в том числе на международным площадках, отвечать на такие провокации", - заключил Чепа.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории. Позже пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации.