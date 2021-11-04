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Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявили в Киеве
Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 04.11.2021
Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявили в Киеве
Москва остановила транзит угля из Казахстана на Украину, утверждает глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T22:15
2021-11-04T22:15
2021-11-04T23:45
экономика
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КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости. Москва остановила транзит угля из Казахстана на Украину, утверждает глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.По его словам, заблокированы все поставки в ноябре. РЖД не подтверждает "проезд вагонов с таким углем" через Россию, написал Герус в Telegram.Он уточнил, что ограничение наложили только на энергетический уголь, оно не затрагивает поставки коксующегося угля.В конце октября Герус заявлял, что с 1 ноября прекращаются российские поставки угля для украинских ТЭС. Эту информацию РИА Новости подтвердило Минэкономразвития. Как уточнили в ведомстве, это связано с растущими потребностями в энергетическом угле внутри России. При этом в ноябре российские компании продолжат поставлять на Украину другие виды угля.В сентябре глава украинского Минэнерго Герман Галущенко отмечал, что Украина не выполняет намеченные планы по накоплению запасов угля для отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что страна на сто процентов готова к отопительному сезону в условиях европейского энергокризиса.
https://ria.ru/20211104/ukraina-1757719549.html
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экономика, украина, европа, ржд, верховная рада украины, андрей герус, россия, денис шмыгаль
22:15 04.11.2021 (обновлено: 23:45 04.11.2021)
Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявили в Киеве
Глава комитета Рады Герус: Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину