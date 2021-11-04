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Среди привитых жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля
Среди привитых жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля - РИА Новости, 04.11.2021
Среди привитых жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля
Среди привитых от коронавируса за ноябрь жителей Хабаровского края разыграют лотерею, по итогам шесть счастливчиков смогут получить абонемент в спортзал,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T08:19
2021-11-04T08:19
распространение коронавируса
хабаровский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ХАБАРОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Среди привитых от коронавируса за ноябрь жителей Хабаровского края разыграют лотерею, по итогам шесть счастливчиков смогут получить абонемент в спортзал, сертификат на медуслуги или в парикмахерскую, три тонны угля и микроволновку, сообщил главврач больницы района имени Лазо Илья Арония."Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе. Подарки. Первое - одна медкомиссия, либо услуга с правом выбора, например, водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу. Второе - стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например, - профгигиена полости рта. Третье - парикмахерская услуга. Четвертое - абонемент в тренажерный зал. Пятое - три тонны угля. Ну и шестой приз - это микроволновая печь", - рассказал Арония в видеообращении в официальном аккаунте Instagram КГБУЗ "РБ района имени Лазо".Он отметил, что "стимулирующее мероприятие" проводится совместно с администрацией муниципального района имени Лазо. Розыгрыш пройдет в прямом эфире аккаунта Instagram больницы 1 декабря."В программу будут загружены номера всех сертификатов. Рандомным образом будет выбрано шесть человек, среди которых будут разыграны эти призы. Выдается по итогам сертификат, который действует три месяца. Сертификат этот можно передарить, но только человеку, который тоже вакцинирован", - заключил главврач.В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября введен жесткий локдаун для крупных населенных пунктов края, среди которых оказался и поселок Переяславка района имени Лазо (более 7 тысяч жителей). По данным администрации, в районе вакцинацию прошли только 37% взрослого населения, при численности в более чем 39 тысяч жителей.По последним данным краевого минздрава, за время пандемии коронавирусом в регионе заразились более 95 тысяч человек (444 за последние сутки), умерли - 919. Полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей, при населении края в 1,3 миллиона.
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хабаровский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:19 04.11.2021
 
Среди привитых жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля

Среди привитых от COVID-19 жителей Хабаровского края разыграют три тонны угля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает мужчине прививку в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский работник делает мужчине прививку в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ХАБАРОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Среди привитых от коронавируса за ноябрь жителей Хабаровского края разыграют лотерею, по итогам шесть счастливчиков смогут получить абонемент в спортзал, сертификат на медуслуги или в парикмахерскую, три тонны угля и микроволновку, сообщил главврач больницы района имени Лазо Илья Арония.
"Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе. Подарки. Первое - одна медкомиссия, либо услуга с правом выбора, например, водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу. Второе - стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например, - профгигиена полости рта. Третье - парикмахерская услуга. Четвертое - абонемент в тренажерный зал. Пятое - три тонны угля. Ну и шестой приз - это микроволновая печь", - рассказал Арония в видеообращении в официальном аккаунте Instagram КГБУЗ "РБ района имени Лазо".
Он отметил, что "стимулирующее мероприятие" проводится совместно с администрацией муниципального района имени Лазо. Розыгрыш пройдет в прямом эфире аккаунта Instagram больницы 1 декабря.
"В программу будут загружены номера всех сертификатов. Рандомным образом будет выбрано шесть человек, среди которых будут разыграны эти призы. Выдается по итогам сертификат, который действует три месяца. Сертификат этот можно передарить, но только человеку, который тоже вакцинирован", - заключил главврач.
В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября введен жесткий локдаун для крупных населенных пунктов края, среди которых оказался и поселок Переяславка района имени Лазо (более 7 тысяч жителей). По данным администрации, в районе вакцинацию прошли только 37% взрослого населения, при численности в более чем 39 тысяч жителей.
По последним данным краевого минздрава, за время пандемии коронавирусом в регионе заразились более 95 тысяч человек (444 за последние сутки), умерли - 919. Полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей, при населении края в 1,3 миллиона.
 
Распространение коронавирусаХабаровский крайКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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