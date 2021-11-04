https://ria.ru/20211104/udary-1757718230.html

НАТО готовится наносить ядерные удары по России

Ветеран НАТО: альянс готовится наносить ядерные удары по России - РИА Новости, 04.11.2021

НАТО готовится наносить ядерные удары по России

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО готовится наносить ядерные удары по России. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:37

2021-11-04T16:37

2021-11-04T23:56

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россия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО готовится наносить ядерные удары по России. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.На учениях Steadfast Noon 21 в октябре силы альянса "сбрасывали" водородные бомбы американского производства B61 на театр боевых действий. В пресс-релизе организация заявила, что это рутинные маневры, не связанные с текущими мировыми событиями. Однако, по мнению эксперта, эти учения могли быть направлены против России.Он напомнил, что в прошлом году руководство НАТО указало на необходимость надежного и единого ядерного альянса из-за "ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе". Как считают лидеры военного блока, такое объединение помогло бы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами на континенте.Несмотря на то что со времен уничтожения Хиросимы и Нагасаки ядерные бомбы не применялись, такие учения, как Steadfast Noon, чрезвычайно важны в случае большой войны с применением подобного оружия, пишет обозреватель. Благодаря тренировкам пилоты, экипажи и обслуживающий персонал будут заранее точно знать, что делать, если начнется ядерный конфликт, подытожил военный.

https://ria.ru/20211103/paralich-1757570151.html

хиросима (город)

нагасаки (город)

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безопасность, хиросима (город), нагасаки (город), нато, россия