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НАТО готовится наносить ядерные удары по России
Ветеран НАТО: альянс готовится наносить ядерные удары по России - РИА Новости, 04.11.2021
НАТО готовится наносить ядерные удары по России
Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО готовится наносить ядерные удары по России. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:37
2021-11-04T23:56
безопасность
хиросима (город)
нагасаки (город)
нато
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО готовится наносить ядерные удары по России. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.На учениях Steadfast Noon 21 в октябре силы альянса "сбрасывали" водородные бомбы американского производства B61 на театр боевых действий. В пресс-релизе организация заявила, что это рутинные маневры, не связанные с текущими мировыми событиями. Однако, по мнению эксперта, эти учения могли быть направлены против России.Он напомнил, что в прошлом году руководство НАТО указало на необходимость надежного и единого ядерного альянса из-за "ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе". Как считают лидеры военного блока, такое объединение помогло бы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами на континенте.Несмотря на то что со времен уничтожения Хиросимы и Нагасаки ядерные бомбы не применялись, такие учения, как Steadfast Noon, чрезвычайно важны в случае большой войны с применением подобного оружия, пишет обозреватель. Благодаря тренировкам пилоты, экипажи и обслуживающий персонал будут заранее точно знать, что делать, если начнется ядерный конфликт, подытожил военный.
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безопасность, хиросима (город), нагасаки (город), нато, россия
16:37 04.11.2021 (обновлено: 23:56 04.11.2021)
 
Ветеран НАТО: альянс готовится наносить ядерные удары по России

Ветеран НАТО Атламазоглу: альянс готовится наносить ядерные удары по России

© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что НАТО готовится наносить ядерные удары по России. Об этом он написал в статье для 19Fortyfive.
На учениях Steadfast Noon 21 в октябре силы альянса "сбрасывали" водородные бомбы американского производства B61 на театр боевых действий. В пресс-релизе организация заявила, что это рутинные маневры, не связанные с текущими мировыми событиями. Однако, по мнению эксперта, эти учения могли быть направлены против России.
Он напомнил, что в прошлом году руководство НАТО указало на необходимость надежного и единого ядерного альянса из-за "ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе". Как считают лидеры военного блока, такое объединение помогло бы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами на континенте.
"Хотя Россия не упоминается в декларации, она является предполагаемым адресатом этого заявления", — отметил Атламазоглу.
Несмотря на то что со времен уничтожения Хиросимы и Нагасаки ядерные бомбы не применялись, такие учения, как Steadfast Noon, чрезвычайно важны в случае большой войны с применением подобного оружия, пишет обозреватель. Благодаря тренировкам пилоты, экипажи и обслуживающий персонал будут заранее точно знать, что делать, если начнется ядерный конфликт, подытожил военный.
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