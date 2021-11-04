Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/ucheniya-1757687101.html
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане - РИА Новости, 04.11.2021
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
Военнослужащие Японии и Германии начали в четверг двухдневные морские учения в Тихом океане. Как ожидается, в пятницу прибывший в Японию германский военный... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:24
2021-11-04T11:24
в мире
япония
германия
мид германии
хайко маас
южно-китайское море
нобуо киси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734888_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_f7278a7061f54f93fed810926f3c28d0.jpg
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Японии и Германии начали в четверг двухдневные морские учения в Тихом океане. Как ожидается, в пятницу прибывший в Японию германский военный фрегат "Бавария" осмотрит глава японского министерства обороны Нобуо Киси.По данным японского командования, главной целью учений является "повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии".С японской стороны в учениях примет участие эсминец "Самидарэ".Как отмечают, в свою очередь, японские СМИ, фрегат "Бавария" стал первым германским военным кораблем, зашедшим в Японию за последние 20 лет.В начале августа Германия направила фрегат ВМС ФРГ "Бавария" в Южно-Китайское море. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, это сделано для укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20211103/ucheniya-1757604592.html
япония
германия
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583734888_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_a1fd5145491180cffdd91deb1e17ff39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, германия, мид германии, хайко маас, южно-китайское море, нобуо киси
11:24 04.11.2021
 
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане

Япония и Германия начали двухдневные морские учения в Тихом океане

© Фото : Bundeswehr/Jana NeumannВМС Германии
ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : Bundeswehr/Jana Neumann
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Японии и Германии начали в четверг двухдневные морские учения в Тихом океане. Как ожидается, в пятницу прибывший в Японию германский военный фрегат "Бавария" осмотрит глава японского министерства обороны Нобуо Киси.
По данным японского командования, главной целью учений является "повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии".
С японской стороны в учениях примет участие эсминец "Самидарэ".
Как отмечают, в свою очередь, японские СМИ, фрегат "Бавария" стал первым германским военным кораблем, зашедшим в Японию за последние 20 лет.
В начале августа Германия направила фрегат ВМС ФРГ "Бавария" в Южно-Китайское море. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, это сделано для укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Дизель-электрическая подводная лодка Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
Вчера, 17:37
Россия провела учения в Черном море
 
В миреЯпонияГерманияМИД ГерманииХайко МаасЮжно-Китайское мореНобуо Киси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:13Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчину
12:10Жители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМР
12:07Посол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единства
12:06Новым главой Минобороны Украины стал Алексей Резников
11:56Депутаты устроили в Раде демарш во время выступления Зеленского
11:54В "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубов
11:53Россиянам напомнили о жизненно важной льготе
11:53В Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больнице
11:49Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания
11:46СК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под Иркутском
11:36Организаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 дней
11:36Чемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35
11:35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
11:31AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии
11:30Китай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на Тайвань
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19
11:24Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
11:16Володин рассказал об уроке Смутного времени
11:11Лукашенко получил доработанный вариант обновленной конституции
11:09Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния
Петербургский полицейский спас прыгнувшего с моста в Неву мужчинуЖители Приднестровья считают себя частью России, заявил президент ПМРПосол Олег Васнецов поздравил россиян с Днем народного единстваНовым главой Минобороны Украины стал Алексей РезниковДепутаты устроили в Раде демарш во время выступления ЗеленскогоВ "Москвариуме" впервые появилось потомство редких рыб вырезубовРоссиянам напомнили о жизненно важной льготеВ Северной Осетии опровергли сообщения о сбое в подаче кислорода в больницеНовая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собранияСК России и Белоруссии установят причины крушения Ан-12 под ИркутскомОрганизаторам квестов в центре Москвы грозит закрытие на 90 днейЧемезов сравнил стоимость летного часа истребителей Checkmate и F-35Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерстваAstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в ШвейцарииКитай сделал представление ЕС из-за визита членов Европарламента на ТайваньВ Москве за сутки госпитализировали 1580 человек с COVID-19Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океанеВолодин рассказал об уроке Смутного времениЛукашенко получил доработанный вариант обновленной конституцииОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19