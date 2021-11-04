https://ria.ru/20211104/ucheniya-1757687101.html
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане - РИА Новости, 04.11.2021
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
Военнослужащие Японии и Германии начали в четверг двухдневные морские учения в Тихом океане. Как ожидается, в пятницу прибывший в Японию германский военный... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:24
2021-11-04T11:24
2021-11-04T11:24
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ТОКИО, 4 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Японии и Германии начали в четверг двухдневные морские учения в Тихом океане. Как ожидается, в пятницу прибывший в Японию германский военный фрегат "Бавария" осмотрит глава японского министерства обороны Нобуо Киси.По данным японского командования, главной целью учений является "повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии".С японской стороны в учениях примет участие эсминец "Самидарэ".Как отмечают, в свою очередь, японские СМИ, фрегат "Бавария" стал первым германским военным кораблем, зашедшим в Японию за последние 20 лет.В начале августа Германия направила фрегат ВМС ФРГ "Бавария" в Южно-Китайское море. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, это сделано для укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20211103/ucheniya-1757604592.html
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в мире, япония, германия, мид германии, хайко маас, южно-китайское море, нобуо киси
Япония и Германия начали совместные учения в Тихом океане
Япония и Германия начали двухдневные морские учения в Тихом океане