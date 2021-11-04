https://ria.ru/20211104/tunis-1757748380.html
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки - РИА Новости, 04.11.2021
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки
Власти Туниса объявили в международный розыск экс-президента Монсефа Марзуки, сообщило в четверг агентство TAP. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:15
2021-11-04T21:15
2021-11-04T21:15
в мире
тунис (страна)
монсеф марзуки
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КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Власти Туниса объявили в международный розыск экс-президента Монсефа Марзуки, сообщило в четверг агентство TAP.Президент Туниса Кайс Саид 14 октября потребовал на первом заседании нового кабмина от министра юстиции начать расследование в отношении "тех, кто замышляет заговоры против Туниса из-за рубежа", подразумевая Марзуки, возглавлявшего страну с 2011 по 2014 годы.Марзуки вызвал гнев Саида своим интервью французскому телеканалу France 24, заявив, что гордится решением Постоянного франкофонского совета отложить запланированный на ноябрь саммит стран франкофонии в Тунисе. 14 октября против Марзуки подали жалобу несколько юристов, требуя расследования в связи с "нападением на внешнюю безопасность государства"."Судья, расследующий дело Марзуки, выдал международный ордер на арест экс-президента", - сообщило агентство со ссылкой на суд первой инстанции в столице Туниса.
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в мире, тунис (страна), монсеф марзуки
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки
КАИР, 4 ноя - РИА Новости.
Власти Туниса
объявили в международный розыск экс-президента Монсефа Марзуки
, сообщило в четверг агентство TAP
.
Президент Туниса Кайс Саид 14 октября потребовал на первом заседании нового кабмина от министра юстиции начать расследование в отношении "тех, кто замышляет заговоры против Туниса из-за рубежа", подразумевая Марзуки, возглавлявшего страну с 2011 по 2014 годы.
Марзуки вызвал гнев Саида своим интервью французскому телеканалу France 24, заявив, что гордится решением Постоянного франкофонского совета отложить запланированный на ноябрь саммит стран франкофонии в Тунисе. 14 октября против Марзуки подали жалобу несколько юристов, требуя расследования в связи с "нападением на внешнюю безопасность государства".
"Судья, расследующий дело Марзуки, выдал международный ордер на арест экс-президента", - сообщило агентство со ссылкой на суд первой инстанции в столице Туниса.