Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/tunis-1757748380.html
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки - РИА Новости, 04.11.2021
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки
Власти Туниса объявили в международный розыск экс-президента Монсефа Марзуки, сообщило в четверг агентство TAP. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:15
2021-11-04T21:15
в мире
тунис (страна)
монсеф марзуки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/43/1557224311_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_13f671f3e90b4c63933f341d5d7f980f.jpg
КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Власти Туниса объявили в международный розыск экс-президента Монсефа Марзуки, сообщило в четверг агентство TAP.Президент Туниса Кайс Саид 14 октября потребовал на первом заседании нового кабмина от министра юстиции начать расследование в отношении "тех, кто замышляет заговоры против Туниса из-за рубежа", подразумевая Марзуки, возглавлявшего страну с 2011 по 2014 годы.Марзуки вызвал гнев Саида своим интервью французскому телеканалу France 24, заявив, что гордится решением Постоянного франкофонского совета отложить запланированный на ноябрь саммит стран франкофонии в Тунисе. 14 октября против Марзуки подали жалобу несколько юристов, требуя расследования в связи с "нападением на внешнюю безопасность государства"."Судья, расследующий дело Марзуки, выдал международный ордер на арест экс-президента", - сообщило агентство со ссылкой на суд первой инстанции в столице Туниса.
https://ria.ru/20201217/tunis-1589374931.html
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155722/43/1557224311_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0f80b06024917d75694336b866d4d5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тунис (страна), монсеф марзуки
21:15 04.11.2021
 
Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки

Тунисские власти объявили в международный розыск экс-президента Марзуки

© AP Photo / Aimen ZineБывший президент Туниса Монсеф Марзуки
Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Aimen Zine
Читать ria.ru в
КАИР, 4 ноя - РИА Новости. Власти Туниса объявили в международный розыск экс-президента Монсефа Марзуки, сообщило в четверг агентство TAP.
Президент Туниса Кайс Саид 14 октября потребовал на первом заседании нового кабмина от министра юстиции начать расследование в отношении "тех, кто замышляет заговоры против Туниса из-за рубежа", подразумевая Марзуки, возглавлявшего страну с 2011 по 2014 годы.
Марзуки вызвал гнев Саида своим интервью французскому телеканалу France 24, заявив, что гордится решением Постоянного франкофонского совета отложить запланированный на ноябрь саммит стран франкофонии в Тунисе. 14 октября против Марзуки подали жалобу несколько юристов, требуя расследования в связи с "нападением на внешнюю безопасность государства".
"Судья, расследующий дело Марзуки, выдал международный ордер на арест экс-президента", - сообщило агентство со ссылкой на суд первой инстанции в столице Туниса.
Жасминовая революция в Тунисе - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 01:03
Антиправительственные волнения в Тунисе (Жасминовая революция, 2010-2011)
 
В миреТунис (страна)Монсеф Марзуки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе