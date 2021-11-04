https://ria.ru/20211104/tuman-1757748530.html

В Москве ожидается плотный туман

В Москве ожидается плотный туман - РИА Новости, 04.11.2021

В Москве ожидается плотный туман

Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается в Москве этой ночью, сообщается столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T21:16

2021-11-04T21:16

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туман в москве

москва

здоровье - общество

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается в Москве этой ночью, сообщается столичный комплекс городского хозяйства."В ночные часы и до 09.00 пятого ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.

https://ria.ru/20211104/tuman-1757680127.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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