https://ria.ru/20211104/tuman-1757748530.html
В Москве ожидается плотный туман
В Москве ожидается плотный туман - РИА Новости, 04.11.2021
В Москве ожидается плотный туман
Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается в Москве этой ночью, сообщается столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T21:16
2021-11-04T21:16
2021-11-04T21:26
туман в москве
москва
здоровье - общество
россия
telegram (приложение)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Туман с видимостью от 200 до 500 метров ожидается в Москве этой ночью, сообщается столичный комплекс городского хозяйства."В ночные часы и до 09.00 пятого ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.
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туман в москве, москва, здоровье - общество, россия, telegram (приложение)
21:16 04.11.2021 (обновлено: 21:26 04.11.2021)
В Москве ожидается плотный туман
Власти Москвы предупредили жителей столицы о плотном тумане в ночное время суток