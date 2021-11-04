https://ria.ru/20211104/tuman-1757680127.html

Врач рассказал, может ли туман быть опасен для здоровья

Врач рассказал, может ли туман быть опасен для здоровья - РИА Новости, 04.11.2021

Врач рассказал, может ли туман быть опасен для здоровья

Густой туман требует от людей соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред своему здоровью: тщательно одеваться при выходе на улицу, а метеозависимым... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:08

2021-11-04T10:08

2021-11-04T10:08

общество

туман в москве

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мосэкомониторинг

новая москва

андрей тяжельников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757338247_0:148:2828:1738_1920x0_80_0_0_17fb7b889d717ecba63a4395bfcf086d.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Густой туман требует от людей соблюдения некоторых правил, чтобы не причинить вред своему здоровью: тщательно одеваться при выходе на улицу, а метеозависимым необходимо быть внимательными и не пропускать прием препаратов, назначенных врачом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Сильный туман наблюдался в Москве с вечера понедельника и продержался над столицей весь вторник. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, наблюдаемый в Москве туман не связан с выбросами автотранспорта и промышленных предприятий, является чисто метеорологическим явлением.Во вторник из-за слабого ветра, густого тумана и температурной инверсии отмечался рост концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Одновременно с туманом жители разных районов Москвы и новой Москвы жаловались на запах гари. Управление Роспотребнадзора по столице после жалоб провело проверку в поселениях новой Москвы, превышений содержаний загрязняющих веществ не выявили.Он отметил, что в свою очередь переохлаждение снижает защитные функции организма и, следовательно, увеличивает риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе ковидом. "Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса и его тяжелых последствий, необходимо обязательно вакцинироваться. Особенно важно вакцинироваться пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они переносят заболевание в тяжелой форме чаще других. Однако штамм "дельта", который сейчас циркулирует в Москве, стал гораздо опаснее и для молодых людей и даже для детей. Также в период циркулирования гриппа и пандемии коронавируса необходимо поддерживать иммунитет и не подвергать себя рискам. Лучше надевать непромокаемые вещи, чтобы защититься от сырости, и обязательно надевайте головные уборы или капюшон", - добавил специалист.Собеседник агентства уточнил, что туманная, сырая погода возникает в результате пониженного атмосферного давления, поэтому людям, реагирующим на эти изменения, необходимо быть внимательными к своему здоровью, не пропускать прием препаратов, назначенных врачом, иметь при себе лекарства на случай купирования приступа, придерживаться диеты и два раза в день измерять артериальное давление, больше отдыхать."В эти дни я рекомендую при возможности всем быть внимательнее при передвижении. Особенно людям, у которых есть проблемы со зрением и с другими хроническими заболеваниями. Погодные условия требуют высокой концентрации внимания, повышают стрессовую нагрузку, нервозность, что может провоцировать повышение давления и другие обострения состояний", - добавил Тяжельников.

https://ria.ru/20211102/moskva-1757400825.html

https://ria.ru/20211102/tuman-1757339408.html

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, туман в москве, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мосэкомониторинг, новая москва, андрей тяжельников