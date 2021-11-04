02:58 04.11.2021 (обновлено: 10:06 04.11.2021)
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова заявила, что пациент с отрицательным тестом не заразен
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", — сказала она.
Руженцова отметила, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума.
У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах, пояснила ученая.