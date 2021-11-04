https://ria.ru/20211104/test-1757667034.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен

В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен - РИА Новости, 04.11.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен

Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T02:58

2021-11-04T02:58

2021-11-04T10:06

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

татьяна руженцова

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Руженцова отметила, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума.У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах, пояснила ученая.

https://ria.ru/20211104/mutatsii-1757663902.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова