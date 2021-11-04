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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/test-1757667034.html
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен - РИА Новости, 04.11.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T02:58
2021-11-04T10:06
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
татьяна руженцова
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Руженцова отметила, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума.У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах, пояснила ученая.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, татьяна руженцова
02:58 04.11.2021 (обновлено: 10:06 04.11.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова заявила, что пациент с отрицательным тестом не заразен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Отрицательный результат теста на коронавирус свидетельствует о том, что больной больше не заразен, заявила РИА Новости заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента", — сказала она.

Руженцова отметила, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума.
У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах, пояснила ученая.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТатьяна Руженцова
 
 
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