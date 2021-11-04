https://ria.ru/20211104/sudno-1757735691.html
Раскрыты подробности ареста российского судна в Дании
"Известия": причиной ареста российского судна в Дании стали долги - РИА Новости, 04.11.2021
Раскрыты подробности ареста российского судна в Дании
Задержанное в Дании российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задолжало фрахтователю, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Институте... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T19:07
2021-11-04T19:07
2021-11-04T22:57
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Задержанное в Дании российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задолжало фрахтователю, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Институте океанологии имени П. П. Ширшова.Как ранее стало известно, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти арестовали российское судно, которое институт использует в научных целях. Это было сделано "в качестве обеспечительной меры" по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd, уточняли в посольстве России в Копенгагене.Как рассказал собеседник "Известий", в течение десяти лет до 2019 года Институт океанологии имени П. П. Ширшова сдавал судно в аренду One Ocean Expedition. Вероятной причиной прекращения сотрудничества источник назвал передачу "Академика Иоффе" Министерству образования."Ведомство, предположительно, завершило контракт, а One Ocean Expedition распродала путевки туристам", — говорится в статье.Фирма позднее обанкротилась и перестала оплачивать топливо и стоянку судна, из-за чего корабль впоследствии и задержали в Дании, добавил собеседник.В Российском профсоюзе моряков подтвердили РИА Новости, что корабль действительно сдавали в аренду для пассажирских перевозок — из-за нехватки денег на содержание научного флота."Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.
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в мире, канада, дания, россия
19:07 04.11.2021 (обновлено: 22:57 04.11.2021)
"Известия": причиной ареста российского судна в Дании стали долги
Российское судно "Академик Иоффе" могли арестовать в датском порту Скаген из-за долгов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Задержанное в Дании
российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задолжало фрахтователю, сообщили "Известия
" со ссылкой на источник в Институте океанологии имени П. П. Ширшова.
Как ранее стало известно, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти арестовали российское судно, которое институт использует в научных целях. Это было сделано "в качестве обеспечительной меры" по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd, уточняли в посольстве России в Копенгагене.
Как рассказал собеседник "Известий", в течение десяти лет до 2019 года Институт океанологии имени П. П. Ширшова сдавал судно в аренду One Ocean Expedition. Вероятной причиной прекращения сотрудничества источник назвал передачу "Академика Иоффе" Министерству образования.
"Ведомство, предположительно, завершило контракт, а One Ocean Expedition распродала путевки туристам", — говорится в статье.
Фирма позднее обанкротилась и перестала оплачивать топливо и стоянку судна, из-за чего корабль впоследствии и задержали в Дании, добавил собеседник.
В Российском профсоюзе моряков подтвердили РИА Новости, что корабль действительно сдавали в аренду для пассажирских перевозок — из-за нехватки денег на содержание научного флота.
"Еще 10 лет назад на содержание российского научного флота и научные программы с их участием из федерального бюджета выделялись крайне скудные средства. Институт океанологии для поддержания технического состояния судов и сохранения квалифицированных экипажей вынужден был сдавать их в аренду как пассажирские", — рассказали в профсоюзе.
"Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.