"Известия": причиной ареста российского судна в Дании стали долги

Раскрыты подробности ареста российского судна в Дании

Раскрыты подробности ареста российского судна в Дании

2021-11-04T19:07

2021-11-04T19:07

2021-11-04T22:57

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Задержанное в Дании российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" задолжало фрахтователю, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Институте океанологии имени П. П. Ширшова.Как ранее стало известно, 1 ноября во время заправки на рейде порта Скаген датские власти арестовали российское судно, которое институт использует в научных целях. Это было сделано "в качестве обеспечительной меры" по иску канадской компании One Ocean Expeditions Ltd, уточняли в посольстве России в Копенгагене.Как рассказал собеседник "Известий", в течение десяти лет до 2019 года Институт океанологии имени П. П. Ширшова сдавал судно в аренду One Ocean Expedition. Вероятной причиной прекращения сотрудничества источник назвал передачу "Академика Иоффе" Министерству образования."Ведомство, предположительно, завершило контракт, а One Ocean Expedition распродала путевки туристам", — говорится в статье.Фирма позднее обанкротилась и перестала оплачивать топливо и стоянку судна, из-за чего корабль впоследствии и задержали в Дании, добавил собеседник.В Российском профсоюзе моряков подтвердили РИА Новости, что корабль действительно сдавали в аренду для пассажирских перевозок — из-за нехватки денег на содержание научного флота."Академик Иоффе" — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

