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Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства - РИА Новости, 04.11.2021
Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства
Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T11:35
2021-11-04T11:35
в мире
сша
мид украины
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического партнерства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг на брифинге.Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства."Укрепление стратегического партнерства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики. Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнёрства Украина -США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства", - заявил Кулеба.По его словам, новая хартия – это практический документ, который будет отвечать совместным вызовам, которые стоят перед Украиной и США, создаст рамку дальнейшего развития отношений двух стран, усилит единство "в условиях российской агрессии", даст начало углублению двусторонних отношений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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в мире, сша, мид украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба
11:35 04.11.2021
 
Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства

Глава МИД Украины Кулеба подпишет с Блинкеном новую стратегию партнерства с США

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического партнерства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг на брифинге.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.
"Укрепление стратегического партнерства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики. Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнёрства Украина -США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства", - заявил Кулеба.
По его словам, новая хартия – это практический документ, который будет отвечать совместным вызовам, которые стоят перед Украиной и США, создаст рамку дальнейшего развития отношений двух стран, усилит единство "в условиях российской агрессии", даст начало углублению двусторонних отношений.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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В миреСШАМИД УкраиныЭнтони БлинкенДмитрий Кулеба
 
 
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