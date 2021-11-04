https://ria.ru/20211104/strategiya-1757688125.html

Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства

Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства - РИА Новости, 04.11.2021

Украина и США подпишут новую хартию стратегического партнерства

Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:35

2021-11-04T11:35

2021-11-04T11:35

в мире

сша

мид украины

энтони блинкен

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание Комиссии стратегического партнерства, в ходе которого будет подписана новая хартия стратегического партнерства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг на брифинге.Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в ходе встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства."Укрепление стратегического партнерства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики. Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнёрства Украина -США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства", - заявил Кулеба.По его словам, новая хартия – это практический документ, который будет отвечать совместным вызовам, которые стоят перед Украиной и США, создаст рамку дальнейшего развития отношений двух стран, усилит единство "в условиях российской агрессии", даст начало углублению двусторонних отношений.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html

сша

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в мире, сша, мид украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба