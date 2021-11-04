https://ria.ru/20211104/strany-1757744884.html

"Всего одно цунами и конец". Несколько стран скоро исчезнут с лица Земли

Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли - РИА Новости, 04.11.2021

"Всего одно цунами и конец". Несколько стран скоро исчезнут с лица Земли

Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Об этом пишет газета Express. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T20:32

2021-11-04T20:32

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в мире

оон

глазго (город)

глобальное потепление

земля

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Об этом пишет газета Express.Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.Как заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа, саммит ООН в Глазго — это жизненно важное для островного государства событие. Она напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.По информации издания, бывший президент Кирибати Аноте Тонг, выступая на саммите COP26 в Глазго, рассказал об угрозах, которые таит в себе изменение климата для его страны. Он также раскритиковал политику Австралии в этой сфере, говорится в статье.Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижение данной цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.

https://ria.ru/20211104/zasukha-1757711590.html

глазго (город)

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, глазго (город), глобальное потепление, земля