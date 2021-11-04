Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/strany-1757744884.html
"Всего одно цунами и конец". Несколько стран скоро исчезнут с лица Земли
Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли - РИА Новости, 04.11.2021
"Всего одно цунами и конец". Несколько стран скоро исчезнут с лица Земли
Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Об этом пишет газета Express. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:32
2021-11-04T20:33
в мире
оон
глазго (город)
глобальное потепление
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151763/08/1517630855_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_2d067864cd14730803bdc009db7cd57d.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Об этом пишет газета Express.Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.Как заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа, саммит ООН в Глазго — это жизненно важное для островного государства событие. Она напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.По информации издания, бывший президент Кирибати Аноте Тонг, выступая на саммите COP26 в Глазго, рассказал об угрозах, которые таит в себе изменение климата для его страны. Он также раскритиковал политику Австралии в этой сфере, говорится в статье.Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижение данной цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.
https://ria.ru/20211104/zasukha-1757711590.html
глазго (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151763/08/1517630855_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_ec0bdd81ef7644dbadbe485db87a3b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, глазго (город), глобальное потепление, земля
20:32 04.11.2021 (обновлено: 20:33 04.11.2021)
 
Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли

Express: несколько стран могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровОстров Тортуга в Тихом океане
Остров Тортуга в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Глобальное потепление приведет к исчезновению нескольких островных государств из-за таяния льдов и повышения уровня моря. Об этом пишет газета Express.
Среди территорий, которые могут пострадать от изменения климата — Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.
Как заявила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа, саммит ООН в Глазго — это жизненно важное для островного государства событие. Она напомнила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.
"Речь не идет о единовременных событиях. <…> Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома", — сказала Алофа.
По информации издания, бывший президент Кирибати Аноте Тонг, выступая на саммите COP26 в Глазго, рассказал об угрозах, которые таит в себе изменение климата для его страны. Он также раскритиковал политику Австралии в этой сфере, говорится в статье.
Ученые неоднократно указывали на необходимость ограничить повышение температуры на Земле в пределах полутора-двух градусов по Цельсию, чтобы смягчить негативные последствия от глобального потепления. Для этого более 190 государств подписали в 2015 году Парижское соглашение, которое предусматривает конкретный план действий для достижение данной цели. Документ не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но страны должны принять меры по сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 15:47
Ученый предупредил о приближении разрушительной катастрофы
 
В миреООНГлазго (город)Глобальное потеплениеЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе