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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства, отметив, что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, нужно действовать сообща. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T10:59
2021-11-04T10:59
2021-11-04T10:59
общество
москва
сергей собянин
день народного единства в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства, отметив, что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, нужно действовать сообща.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября."Этот праздник тесно связан с историей страны. В самые сложные для родной земли времена наш народ объединялся и вместе справлялся с любыми трудностями. И сейчас, когда мы боремся с общей бедой - коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща. Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!" - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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общество, москва, сергей собянин, день народного единства в россии
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства и призвал действовать сообща