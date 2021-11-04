https://ria.ru/20211104/sobyanin-1757684442.html

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2021

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства, отметив, что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, нужно действовать сообща. РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T10:59

2021-11-04T10:59

2021-11-04T10:59

общество

москва

сергей собянин

день народного единства в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0b/1749657736_0:95:2998:1781_1920x0_80_0_0_94e466f8eb17978418c63c55d9f57567.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем народного единства, отметив, что сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, нужно действовать сообща.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября."Этот праздник тесно связан с историей страны. В самые сложные для родной земли времена наш народ объединялся и вместе справлялся с любыми трудностями. И сейчас, когда мы боремся с общей бедой - коронавирусом, нам снова нужно действовать сообща. Помогать и поддерживать друг друга, с оптимизмом смотреть в будущее. Желаю всем здоровья, благополучия и добра!" - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211104/edinstvo-1757633379.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, день народного единства в россии