https://ria.ru/20211104/smartfon-1757710832.html

Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов

Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов - РИА Новости, 04.11.2021

Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов

Компания Samsung обжаловала запрет суда ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, в том числе новейшее устройство Samsung Galaxy Z Flip,... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:42

2021-11-04T15:42

2021-11-04T15:42

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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

samsung

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Компания Samsung обжаловала запрет суда ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, в том числе новейшее устройство Samsung Galaxy Z Flip, сказано в картотеке арбитражных дел.Там отмечается, что жалоба поступила от ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", дело направлено в суд апелляционной инстанции.Запрет ранее наложил Арбитражный суд Москвы в рамках процесса по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.Суд в июле запретил ответчикам ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, "предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ". Всего в списке 61 смартфон - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем - Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay - третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.

https://ria.ru/20211021/patent-1755676376.html

https://ria.ru/20211101/samsung-1757246302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, технологии, швейцария, москва, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung, россия