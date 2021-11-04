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Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов
Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов - РИА Новости, 04.11.2021
Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов
Компания Samsung обжаловала запрет суда ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, в том числе новейшее устройство Samsung Galaxy Z Flip,... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:42
2021-11-04T15:42
в мире
общество
технологии
швейцария
москва
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
samsung
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Компания Samsung обжаловала запрет суда ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, в том числе новейшее устройство Samsung Galaxy Z Flip, сказано в картотеке арбитражных дел.Там отмечается, что жалоба поступила от ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", дело направлено в суд апелляционной инстанции.Запрет ранее наложил Арбитражный суд Москвы в рамках процесса по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.Суд в июле запретил ответчикам ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, "предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ". Всего в списке 61 смартфон - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем - Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay - третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
https://ria.ru/20211021/patent-1755676376.html
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в мире, общество, технологии, швейцария, москва, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), samsung, россия
15:42 04.11.2021
 
Samsung обжаловала запрет суда продавать в России 61 модель смартфонов

Компания Samsung обжаловала запрет суда ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов

© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании Samsung
Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Компания Samsung обжаловала запрет суда ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов Samsung, в том числе новейшее устройство Samsung Galaxy Z Flip, сказано в картотеке арбитражных дел.
Там отмечается, что жалоба поступила от ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", дело направлено в суд апелляционной инстанции.
Запрет ранее наложил Арбитражный суд Москвы в рамках процесса по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение "Система электронных платежей", охраняемое российским патентом.
Суд в июле запретил ответчикам ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, в том числе ее ввоз на территорию России, предложение к продаже и иное введение в гражданский оборот. Однако конкретные модели мобильных устройств в судебном акте не приводились. Истец в августе подал ходатайство, в котором указал, что судом не полностью рассмотрены уточненные требования.
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Роскачество оценило текст патента, из-за которого был подан иск к Samsung
Дополнительное решение, вынесенное 19 октября, содержит закрытый перечень моделей, "предназначенных для использования платежного сервиса Samsung Рау, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ". Всего в списке 61 смартфон - от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.
Суд, удовлетворяя иск Sqwin SA, согласился с доводами истца, что использование Samsung Рау нарушает его права на изобретение "Система электронных платежей". Согласно описанию изобретения, оно относится "к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца". Решение первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.
В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем - Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента - 2 декабря 2013 года.
Сервис Samsung Pay был запущен в 2015 году, в России появился спустя год. Samsung Pay - третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay (30%). По мнению экспертов, Google Pay и Apple Pay тоже могут попасть под иски, так как попадают под формулировки, указанные в патенте Sqwin SA.
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