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Суд оштрафовал Брижит Бардо за расизм в адрес жителей Реюньона
Суд оштрафовал Брижит Бардо за расизм в адрес жителей Реюньона - РИА Новости, 04.11.2021
Суд оштрафовал Брижит Бардо за расизм в адрес жителей Реюньона
Суд во Франции приговорил французскую актрису и защитницу животных Брижит Бардо к штрафу в размере 20 тысяч евро за расистские высказывания в адрес жителей... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T20:59
2021-11-04T20:59
2021-11-04T20:59
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ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости. Суд во Франции приговорил французскую актрису и защитницу животных Брижит Бардо к штрафу в размере 20 тысяч евро за расистские высказывания в адрес жителей заморской территории страны - острова Реюньон, сообщает радиостанция France Info.Ранее прокуратура требовала оштрафовать актрису на 25 тысяч евро.В марте 2019 года основательница Фонда помощи животным Брижит Бардо направила открытое письмо префекту Реюньона, осуждая "варварское отношение, которое реюньонцы проявляют к животным". В своем письме она назвала жителей острова "туземцами, которые сохранили гены дикарей". Это письмо вызвало большое негодование на острове Реюньон.Анник Жирарден, которая в то время занимала пост министр заморских территорий, направила актрисе открытое письмо со словами, указывая, что "расизм – это не мнение, а преступление".Бардо извинилась перед жителями Реюньона, оправдывая свой гнев тем, что она считает "трагической судьбой" животных на острове, отмечает радиостанция.Актриса ранее несколько раз привлекалась к ответственности. Так, в июне 2021 суд французского города Арраса приговорил к штрафу в размере пять тысяч евро французскую актрису за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена.
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в мире, реюньон, франция, брижит бардо, расизм
Суд оштрафовал Брижит Бардо за расизм в адрес жителей Реюньона
Суд оштрафовал Брижит Бардо на 20 тысяч евро за расизм в адрес жителей острова Реюньон
ПАРИЖ, 4 окт – РИА Новости.
Суд во Франции
приговорил французскую актрису и защитницу животных Брижит Бардо
к штрафу в размере 20 тысяч евро за расистские высказывания в адрес жителей заморской территории страны - острова Реюньон
, сообщает радиостанция France Info
.
Ранее прокуратура требовала оштрафовать актрису на 25 тысяч евро.
В марте 2019 года основательница Фонда помощи животным Брижит Бардо направила открытое письмо префекту Реюньона, осуждая "варварское отношение, которое реюньонцы проявляют к животным". В своем письме она назвала жителей острова "туземцами, которые сохранили гены дикарей". Это письмо вызвало большое негодование на острове Реюньон.
Анник Жирарден, которая в то время занимала пост министр заморских территорий, направила актрисе открытое письмо со словами, указывая, что "расизм – это не мнение, а преступление".
Бардо извинилась перед жителями Реюньона, оправдывая свой гнев тем, что она считает "трагической судьбой" животных на острове, отмечает радиостанция.
Актриса ранее несколько раз привлекалась к ответственности. Так, в июне 2021 суд французского города Арраса приговорил к штрафу в размере пять тысяч евро французскую актрису за оскорбления главы Национальной федерации охотников Вилли Шраена.