https://ria.ru/20211104/shtraf-1757662264.html

За какие вещи в багажнике авто можно получить штраф

Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф - РИА Новости, 04.11.2021

За какие вещи в багажнике авто можно получить штраф

В соответствии с законом, перевозка ряда грузов и предметов в салоне машины запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T01:16

2021-11-04T01:16

2021-11-04T11:56

общество

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21995/25/219952571_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_057551c06bb51da509e3e10dc20bdd82.jpg

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В соответствии с законом, перевозка ряда грузов и предметов в салоне машины запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных в результате нелегальной охоты, и за провоз самовольно выкопанных деревьев и кустарников. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев.В соответствии со статьей 14.17.2 КоАП РФ, за провоз немаркированного алкоголя для граждан предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции. Запрет не касается транспортировки немаркированного алкоголя в объеме до 10 литров на человека.Нарушение правил перевозки оружия и патронов к нему влечет за собой штраф в размере от тысячи до одной тысячи пятисот рублей, если перевозка не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.Кроме того, к провозу запрещены мясо и туши животных, полученные браконьерским путем, и деревья, вырубленные с нарушением законодательства, отметил эксперт. Их транспортировка также чревата наложением штрафа и иными санкциями.

https://ria.ru/20200220/1565015320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия