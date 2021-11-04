01:16 04.11.2021 (обновлено: 11:56 04.11.2021)
Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф
Юрист Спесивцев предупредил водителей об ответственности за перевозку некоторых грузов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В соответствии с законом, перевозка ряда грузов и предметов в салоне машины запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных в результате нелегальной охоты, и за провоз самовольно выкопанных деревьев и кустарников. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев.
В соответствии со статьей 14.17.2 КоАП РФ, за провоз немаркированного алкоголя для граждан предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции. Запрет не касается транспортировки немаркированного алкоголя в объеме до 10 литров на человека.
Нарушение правил перевозки оружия и патронов к нему влечет за собой штраф в размере от тысячи до одной тысячи пятисот рублей, если перевозка не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
"Пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж”, - отметил специалист. При этом такое оружие должно быть не заряжено, а баллон со сжатым воздухом должен быть снят. Более мощные пистолеты считаются спортивным оружием, для его провоза нужен документ, подтверждающий занятие спортом, связанным со стрельбой.
Кроме того, к провозу запрещены мясо и туши животных, полученные браконьерским путем, и деревья, вырубленные с нарушением законодательства, отметил эксперт. Их транспортировка также чревата наложением штрафа и иными санкциями.
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