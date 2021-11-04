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За какие вещи в багажнике авто можно получить штраф
Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф - РИА Новости, 04.11.2021
За какие вещи в багажнике авто можно получить штраф
В соответствии с законом, перевозка ряда грузов и предметов в салоне машины запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T01:16
2021-11-04T11:56
общество
авто
россия
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В соответствии с законом, перевозка ряда грузов и предметов в салоне машины запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных в результате нелегальной охоты, и за провоз самовольно выкопанных деревьев и кустарников. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев.В соответствии со статьей 14.17.2 КоАП РФ, за провоз немаркированного алкоголя для граждан предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции. Запрет не касается транспортировки немаркированного алкоголя в объеме до 10 литров на человека.Нарушение правил перевозки оружия и патронов к нему влечет за собой штраф в размере от тысячи до одной тысячи пятисот рублей, если перевозка не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.Кроме того, к провозу запрещены мясо и туши животных, полученные браконьерским путем, и деревья, вырубленные с нарушением законодательства, отметил эксперт. Их транспортировка также чревата наложением штрафа и иными санкциями.
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общество, авто, россия
01:16 04.11.2021 (обновлено: 11:56 04.11.2021)
 
Водителям назвали предметы, за провоз которых можно получить штраф

Юрист Спесивцев предупредил водителей об ответственности за перевозку некоторых грузов

© РИА Новости / Алексей Ефимов / Перейти в фотобанкСлужебная собака
Служебная собака - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Алексей Ефимов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В соответствии с законом, перевозка ряда грузов и предметов в салоне машины запрещена. Водителя могут оштрафовать за перевозку немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных в результате нелегальной охоты, и за провоз самовольно выкопанных деревьев и кустарников. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев.
В соответствии со статьей 14.17.2 КоАП РФ, за провоз немаркированного алкоголя для граждан предусмотрен штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции. Запрет не касается транспортировки немаркированного алкоголя в объеме до 10 литров на человека.
Нарушение правил перевозки оружия и патронов к нему влечет за собой штраф в размере от тысячи до одной тысячи пятисот рублей, если перевозка не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
"Пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж”, - отметил специалист. При этом такое оружие должно быть не заряжено, а баллон со сжатым воздухом должен быть снят. Более мощные пистолеты считаются спортивным оружием, для его провоза нужен документ, подтверждающий занятие спортом, связанным со стрельбой.
Кроме того, к провозу запрещены мясо и туши животных, полученные браконьерским путем, и деревья, вырубленные с нарушением законодательства, отметил эксперт. Их транспортировка также чревата наложением штрафа и иными санкциями.
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