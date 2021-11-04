Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/shkolniki-1757715643.html
Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению
Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению - РИА Новости, 04.11.2021
Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению
Учащиеся всех воронежских школ с 8 ноября вернутся за парты после длительных каникул, вызванных распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T16:20
2021-11-04T16:20
распространение коронавируса
общество
воронежская область
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15084/31/150843164_0:59:513:347_1920x0_80_0_0_ccf74e8705bd149baf974e1d3658d18c.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Учащиеся всех воронежских школ с 8 ноября вернутся за парты после длительных каникул, вызванных распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает в четверг департамент образования, науки и молодежной политики области.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября - свыше 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Детские сады работают в режиме дежурных групп, гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция. Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников. С 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение."С 8 ноября школьники 1-11 классов Воронежской области начнут обучение в очной форме, но с соблюдением масочного режима за пределами учебных помещений (классов). Начнут работу все детские сады региона", - говорится в сообщении.При этом учреждения дополнительного образования продолжат работу с детьми в режиме "удаленки"."Колледжи и техникумы, а также высшие учебные заведения продолжат занятия дистанционно", - добавляет департамент.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757354999.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15084/31/150843164_8:0:471:347_1920x0_80_0_0_8a0dc2a2b819d90939e68bf92668dd5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, воронежская область, россия, коронавирус в россии
16:20 04.11.2021
 
Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению

Школьники в Воронежской области вернутся за парты после длительных каникул из-за COVID-19

© РИА НовостиШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Учащиеся всех воронежских школ с 8 ноября вернутся за парты после длительных каникул, вызванных распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает в четверг департамент образования, науки и молодежной политики области.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября - свыше 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.
Опрос
Будете ли вы прививать своего ребенка от COVID-19?
Проголосовали:
28 октября, 17:59Распространение коронавируса
В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Детские сады работают в режиме дежурных групп, гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция. Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников. С 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение.
"С 8 ноября школьники 1-11 классов Воронежской области начнут обучение в очной форме, но с соблюдением масочного режима за пределами учебных помещений (классов). Начнут работу все детские сады региона", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 12:41Распространение коронавируса
В Воронежской области впервые выявили 800 случаев COVID-19 за сутки
При этом учреждения дополнительного образования продолжат работу с детьми в режиме "удаленки".
"Колледжи и техникумы, а также высшие учебные заведения продолжат занятия дистанционно", - добавляет департамент.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

Другие новости региона читайте здесь>>

 
Распространение коронавирусаОбществоВоронежская областьРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе