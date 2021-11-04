https://ria.ru/20211104/shkolniki-1757715643.html

Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению

Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению - РИА Новости, 04.11.2021

Школьники в Воронежской области вернутся к очному обучению

Учащиеся всех воронежских школ с 8 ноября вернутся за парты после длительных каникул, вызванных распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T16:20

2021-11-04T16:20

2021-11-04T16:20

распространение коронавируса

общество

воронежская область

россия

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 4 ноя - РИА Новости. Учащиеся всех воронежских школ с 8 ноября вернутся за парты после длительных каникул, вызванных распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает в четверг департамент образования, науки и молодежной политики области.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября - свыше 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Детские сады работают в режиме дежурных групп, гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция. Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников. С 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение."С 8 ноября школьники 1-11 классов Воронежской области начнут обучение в очной форме, но с соблюдением масочного режима за пределами учебных помещений (классов). Начнут работу все детские сады региона", - говорится в сообщении.При этом учреждения дополнительного образования продолжат работу с детьми в режиме "удаленки"."Колледжи и техникумы, а также высшие учебные заведения продолжат занятия дистанционно", - добавляет департамент.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757354999.html

воронежская область

россия

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общество, воронежская область, россия, коронавирус в россии