В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины
Депутат Шхагошев назвал Минские соглашения единственным способом выживания Украины
© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации минских соглашений, украинская сторона должна быстрее начать восстанавливать отношения с РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией.
"Касательно всех этих планов, они должны строить план другой, который мог бы способствовать реализации минских соглашений. Это единственный путь в долгосрочном смысле для выживания Украины как государства, как страны", - заявил Шхагошев.
Политик с иронией прокомментировал заявление Арестовича, добавив, что России в этом вопросе "не на что отвечать", а украинской стороне следует быстрее начать восстановление отношений с РФ.
"Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник - видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, еще и внештатный сотрудник - видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе. Выход для Украины один - быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и собирать по крупинкам здравомыслящих политиков", - констатировал российский парламентарий.