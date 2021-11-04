https://ria.ru/20211104/shkhagoshev-1757699442.html

В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины

В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины - РИА Новости, 04.11.2021

В Госдуме назвали единственный способ выживания Украины

Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации минских соглашений, украинская сторона должна быстрее начать РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T13:50

2021-11-04T13:50

2021-11-04T13:50

политика

украина

госдума рф

адальби шхагошев

минские соглашения

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украине следует строить планы не на случай конфликта, а такие, которые бы способствовали реализации минских соглашений, украинская сторона должна быстрее начать восстанавливать отношения с РФ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и "контрнаступления по отдельным направлениям" на случай полномасштабного конфликта с Россией.Политик с иронией прокомментировал заявление Арестовича, добавив, что России в этом вопросе "не на что отвечать", а украинской стороне следует быстрее начать восстановление отношений с РФ."Человек, который говорит о планах, и он внештатный сотрудник - видимо, хочет стать штатным. Собственно говоря, офис, еще и внештатный сотрудник - видимо, даже такие люди делают погоду в украинском офисе. Выход для Украины один - быстрее начать восстанавливать отношения с Россией и собирать по крупинкам здравомыслящих политиков", - констатировал российский парламентарий.

https://ria.ru/20211104/yazyk-1757668020.html

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политика, украина, госдума рф, адальби шхагошев, минские соглашения, россия